El Anillo acoge la fase presencial del programa ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’

Más de una veintena de jóvenes extremeños han participado este fin de semana en la fase presencial del Curso Formativo Especializado en Cooperación Internacional para el Desarrollo, celebrado en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural ‘El Anillo’, en Guijo de Granadilla, en el marco del programa ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’. La inauguración contó con la participación del director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro Barril; la directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Isabel Belloso Bueso; y el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, quienes coincidieron en destacar el valor de esta iniciativa para impulsar el talento joven extremeño en el ámbito internacional.

En este sentido, la directora de la AEXCID subrayó que «nuestro bienestar depende de lo que ocurre en otras partes del mundo», destacando que cooperar, crear redes y sentirse parte de la solución es una palanca fundamental.

Por su parte, el director general de Jóvenes y Deportes puso en valor que «la humildad y el talento joven forman parte del ADN de Extremadura y deben proyectarse hacia espacios como Naciones Unidas». Desde la Fundación Yuste, se incidió en la esperanza y el compromiso que las personas participantes aportan al futuro de la diplomacia pública de la región.

Durante el fin de semana, el programa ha incluido sesiones orientadas a conocer el funcionamiento de los organismos multilaterales y a preparar procesos de selección basados en competencias, habituales en el sistema de Naciones Unidas.

Esta formación prepara a las personas participantes para los procesos de selección del programa, que permitirán a seis jóvenes realizar prácticas profesionales remuneradas durante un año en agencias de Naciones Unidas en distintos países.

Este proyecto, impulsado por AEXCID y la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con la colaboración de la Fundación Yuste, se ha consolidado como una iniciativa de referencia para proyectar el talento joven extremeño en el ámbito internacional.

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Más de un centenar de jóvenes han participado ya en esta formación y, con esta edición, serán 48 quienes hayan realizado estancias profesionales en organismos internacionales. Además, presenta una alta tasa de inserción laboral internacional: más del 90 % de quienes han realizado prácticas continúan su carrera en este ámbito.

Mesa de debate sobre Inclusión de la II Feria del Deporte. / FJYD