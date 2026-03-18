El Badajoz pasa del calor del hogar a un nuevo puerto de montaña

Más resultados que juego. Esta podría ser la conclusión con la que el Badajoz cierra su racha de cuatro partidos seguidos en casa. El equipo ha cosechado una derrota y tres victorias, un balance relativamente positivo de no ser porque la derrota se produjo ante un rival directo, aunque el juego ha sido la principal asignatura pendiente. Los duelos ante Montijo y Pueblonuevo, ambos ganados, dejaron ver una versión de los blanquinegros muy pobre y algo preocupante pese a conseguirse las victorias.

El Moralo fue el primer equipo en poner contra el espejo al equipo de Ávila. El técnico cacereño sufría su primera derrota al frente del Badajoz gracias a un soberbio gol de Goodluck de chilena en el descuento. En aquel duelo, en el que lo más justo hubiese sido un empate, el Badajoz iniciaba con el pie izquierdo su racha de partidos como local.

Tras la primera derrota en la era Ávila, Montijo y Pueblonuevo dejaron ver las costuras del Badajoz. Pese a sumar sendas victorias, la actuación de los futbolistas blanquinegros fue mediocre y predecible en demasiados tramos. Lo más positivo de los dos encuentros fue la capacidad de insistir hasta lograr los goles que se tradujeron en seis puntos.

El último choque en casa fue diferente. El Jerez, un equipo correoso y en dinámica ascendente, visitaba el Nuevo Vivero con la intención de pescar en un río algo revuelto y casi lo consigue. El 5-4 final reflejó el frenetismo presente durante los 96 minutos que duró el duelo. En el partido en el que el Badajoz mostró más efectividad también sacó a la palestra una fragilidad defensiva preocupante, también presente en los duelos ante Montijo y Pueblonuevo.

A pesar de ello, lo que sí mostró el equipo fueron ganas de llevarse la victoria. Los futbolistas del Badajoz consiguieron reponerse a cada gol encajado, y gracias a la fe y a la actitud lograron remontar un partido que por momentos pareció perdido.

Puerto de montaña en el calendario

Con un balance de 9 de 12 puntos y mejores sensaciones que al comienzo de la racha como local, el Badajoz afronta ahora un puerto de montaña en el calendario que pondrá a prueba el estado del plantel pacense.

La primera prueba de fuego tendrá lugar este domingo. El conjunto pacense se desplaza hasta el Fernando Robina de Llerena, un campo siempre complicado, para medirse a un Llerenense que no atraviesa su mejor momento pero que buscará apretar aún más la zona de acceso al playoff.

Tras Llerena, el Cabeza del Buey visitará el Nuevo Vivero para tratar de reengancharse a la lucha por los puestos de fase de ascenso y con el 3-1 de la ida en la memoria que se cobró el puesto de Juan Marrero.

Por último, el Badajoz se viajará hasta Villanueva de la Serena, otra difícil plaza que también se encuentra inmersa de lleno en la lucha por el playoff.

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Sea como fuera, si el Badajoz quiere seguir teniendo opciones de alcanzar al Don Benito tendrá que mejorar sus últimas versiones, mostrar mayor solidez en defensa y prolongar los buenos tramos de juego.