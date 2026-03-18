Fútbol. Primera Federación Femenina
El Cacereño Femenino cae a puestos de descenso tras el empate de Betis y Aem
El conjunto verde recibe este domingo en Pinilla al líder, el Barcelona B
El Cacereño Femenino ha vuelto a puestos de descenso después del empate este miércoles entre el Betis y el Aem (2-2) en el partido aplazado de la jornada 18 de la Primera Federación femenina. El reparto de puntos permite al conjunto leridano adelantar al equipo verde en la clasificación. El Aem suma ahora 24 puntos, uno más que el CPC, que se queda con 23 y pasa a ocupar la undécima plaza, ya en zona roja. El Betis, que el pasado sábado ganó al Cacereño por 3-1 en un duelo directo por la permanencia, se coloca con 20 puntos y sigue metido de lleno en la pelea.
El panorama se complica además por el calendario. El Cacereño recibirá este domingo al Barcelona B, líder de la categoría, antes de medirse a rivales de la zona alta como Alavés, segundo, y Villarreal, cuarto. Después llegará otro duelo clave ante el Atlético B, noveno con 24 puntos, antes de cerrar la temporada ante el colista Oviedo. El Aem tampoco lo tendrá sencillo, ya que se enfrentará sucesivamente a Atlético B, Albacete, Tenerife, Osasuna y Valencia.
Tras la derrota en Sevilla, Ernesto Sánchez lamentó los errores de su equipo y aseguró que fue «una derrota dolorosa», aunque defendió que el resultado fue excesivo para lo visto sobre el campo.
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