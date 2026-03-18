Fútbol. Primera Federación
Competir, resistir y creer: el camino del Cacereño hacia la permanencia
Joserra pone voz al mensaje que sostiene al Cacereño en plena pelea por la permanencia: competir mejor, apretar más y remar juntos para que las sensaciones se conviertan ya en puntos
El Cacereño se agarra al camino cuando la tabla aprieta. Decimoctavo con 29 puntos, en puesto de descenso, el equipo de Julio Cobos visita este domingo al Real Avilés Industrial, decimocuarto con 33, en un duelo de esos que no arreglan una temporada, pero sí pueden cambiar el pulso de una pelea entera. Quedan diez jornadas en el grupo 1 de Primera Federación, es decir, 30 puntos en juego, y en el vestuario verde hay una idea que se repite como un mantra: este es el camino, aunque en el último mes no se haya cruzado ninguna victoria por el medio.
La frase la pronuncia Joserra con la naturalidad de quien intenta agarrarse a algo sólido en mitad de una clasificación inestable. «Yo creo que es el camino. El camino es este. Es el de competir, el de apretar, el de estar todos juntos y remar hasta el final», resume el futbolista del Cacereño después de otro partido que dejó sensaciones más amables que el resultado. El 0-0 del pasado domingo ante la Ponferradina volvió a dejar esa mezcla incómoda entre crecimiento y urgencia: el equipo compitió, generó, golpeó dos veces la madera y salió del Príncipe Felipe con un punto insuficiente.
Falta de suerte
Ahí está la contradicción que define ahora al Cacereño. Joserra admite que duele mirar atrás y encontrar partidos perdidos al final, puntos que se marcharon por detalles y una ración persistente de infortunio. «Ha habido varios partidos que hemos perdido en el último minuto. Hemos perdido varios puntos y duele». También habla de «esa pizca de suerte» que a veces decide un encuentro: un centro que entra, un rebote que despista al portero, una jugada suelta que cae del lado contrario. Frente a la Ponferradina, su centro chut al poste resumió bien ese momento del equipo: la idea era buena, el gesto también, pero faltó apenas un dedo de fortuna.
Sin embargo, el discurso interno no se ha quebrado. «Desde que empezó 2026 parece que el equipo volvió a coger otra vez la tónica de competitividad», explica Joserra. No es una frase menor. El Cacereño arrastra todavía el peso de una primera vuelta demasiado pobre (16 puntos), pero en estos meses sí ha recuperado algo esencial para un equipo que pelea por sobrevivir: capacidad para discutir los partidos, sostenerse en ellos y llegar vivo hasta el final. Iván Martínez, tras el empate frente a la Ponferradina, insistía en la misma dirección: «Nosotros también pensamos que este es el camino... lo importante es ir sumando, tener buenas sensaciones; hoy por lo menos hemos dejado la portería a cero».
Esa coincidencia entre vestuario y cuerpo técnico explica también el tono con el que se afronta la visita del Avilés. No hay euforia, pero tampoco resignación. Joserra describe un grupo «muy unido», «envidiable» incluso, donde todos reman en la misma dirección. Y en semanas así, cuando el descenso aprieta, la cohesión también cuenta. Más aún porque el calendario empieza a empinarse: después del duelo de este domingo llegarán Lugo, Tenerife, Athletic B y Celta Fortuna, una secuencia exigente que obliga a mirar el partido inmediato casi como una frontera.
Por eso el Avilés aparece como una oportunidad evidente. Está a cuatro puntos y puede quedar metido de lleno en la pelea si el Cacereño gana. Joserra no lo disfraza: «Hay que ir a por la victoria como sea». Pero incluso en esa urgencia mantiene una perspectiva fría. «No tenemos que fijarnos en la tabla porque al final con estar fuera la última jornada es lo más importante». Es una manera de rebajar la ansiedad sin negar la realidad.
La realidad dice que el Cacereño necesita victorias. Pero también dice que, a falta de diez jornadas, todavía está a tiempo de convertir una mejoría competitiva en una remontada clasificatoria. El problema de este equipo no parece estar hoy en la fe ni en el compromiso, sino en esa frontera mínima entre merecer y cobrar. Ahí se juega su futuro. Y ahí es donde Joserra, Iván Martínez y Cobos insisten en lo mismo: antes de salir del descenso, el Cacereño tiene que seguir encontrando su camino.
Berlanga y Sanchidrián ya se entrenan con normalidad
El Cacereño volvió este miércoles a los entrenamientos para empezar a preparar el partido del domingo ante el Real Avilés Industrial (18.15 horas) y lo hizo con Berlanga y Sanchidrián plenamente integrados en la dinámica del equipo. El primero se ha perdido seis partidos desde que se lesionó a principios de febrero. El segundo no juega desde el enfrentamiento ante el Pontevedra el 14 de febrero, aunque su participación en general se está viendo muy lastrada esta temporada por las múltiples molestias que le están afectando. Con su vuelta Julio Cobos recupera a dos jugadores con mucha calidad y aumentan así sus alternativas.
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