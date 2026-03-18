El Mérida, consciente de que depende de sí mismo para meterse en el playoff

Restan diez jornadas de liga en Primera Federación y el Mérida se encuentra en buena disposición de acabar peleando por el ascenso. Aunque en la clasificación está situado en la undécima posición, solo tiene dos puntos de desventaja con el quinto clasificado, el Pontevedra, y tres tanto con el cuarto como con el tercero, Barakaldo y Bilbao Athletic, respectivamente. Precisamente, al filial bilbaíno se enfrenta este viernes (19.00 horas), por lo que está ante una gran oportunidad para recortar puntos de manera directa. Sin embargo, para conseguirlo «tenemos que mejorar», reconocía el técnico emeritense, Fran Beltrán, en su comparecencia previa a esta jornada, realizada el miércoles ya que el jueves de madrugada viaja el equipo a tierras vascas.

Beltrán, tras revisar la derrota de su equipo del pasado viernes, afirmaba que «nosotros, todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer con más energía, lo tenemos que hacer con más intensidad, tenemos que estar más juntos, más cerca los unos de los otros. Tenemos que ser más ganadores en el duelo, tenemos que sentirlo y vivirlo al máximo, porque en una liga tan igualada, la diferencia entre dar el 100 por 100 y el 99 es muy grande. Entonces, tenemos que subirle un puntito más a todo». Para conseguir esa mejoría «yo soy consciente y los jugadores son conscientes, la semana de entrenamiento ha sido buena y vamos con la mentalidad de que además no tiene que ver esto con la altura de la presión. El otro día no estuvimos a un buen nivel, somos muy conscientes de ello, queremos cambiar la imagen y tenemos una oportunidad ya este mismo viernes».

Bajas para Bilbao

Para este encuentro no podrá contar con Pipe por una fascitis ni con Rodrigo Pereira por un problema en los isquiotibiales. El resto está disponible, incluido Javi Lancho. Por otro lado, Jacobo Martí, que ya jugó unos minutos la semana pasada tras su lesión, «está para participar entre 45 y 60 minutos, dependiendo de si sale de inicio».

Aunque el técnico mantiene que se centra en el «partido a partido», mirando hacia este tramo final del campeonato, indicaba que «sabemos que en la Primera Federación la igualdad es máxima, tenemos oportunidades y depende de nosotros». Llegó a afirmar que disputar los playoffs «es una oportunidad de que te cambie la vida. Son 10 jornadas que tenemos que afrontar con muchísima ilusión, pero siendo muy autoexigentes y sabiendo que quien algo quiera algo le cuesta».

Rumores de movimientos

Por otro lado, esta semana ha surgido el rumor del interés del Córdoba por Jacobo Martí de cara a la próxima campaña. En este sentido, el técnico afirmaba que «ni él ni el club me han dicho nada, no soy consciente de nada de eso. Tengo claro que el Mérida, hasta hoy, ha ayudado muchísimo a un jugador para mí con un potencial y un talento que le va a llevar, sea aquí o sea en cualquier otro lado, al fútbol profesional, siempre que tenga la cabeza en su sitio, sea ultraprofesional y defienda bien».

También quiso mandar un mensaje de calma a toda su plantilla al afirmar que «si algo tengo yo muy claro y esa sensación me transmite el club con su trabajo, es que el Mérida, antes o después, a corto o medio plazo, va a estar en fútbol profesional y lo va a estar con una ciudad deportiva top, con un director deportivo top, con recursos de nivel para potenciar a los jugadores, para que los técnicos trabajen bien. Va a ser nuestro trabajo y nuestro rendimiento el que va a hacer que cuando el Mérida esté en fútbol profesional estemos aquí. Evidentemente, si no conseguimos buenos resultados, pues llegará con otro entrenador o llegará con otros jugadores, porque así es el fútbol, pero a los jugadores, ya les digo y les recomendaría no tener prisa por firmar por nadie, porque este es un buen club y va a llegar, si somos nosotros, dependerá de nuestro trabajo de aquí a final de temporada».