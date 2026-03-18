Reconocimiento al Voleibol Arroyo por su larga trayectoria

El Extremadura Arroyo de voleibol recibió este miércoles un reconocimiento a su trayectoria y al esfuerzo sostenido durante años en la élite y la semielite del voleibol nacional. A las puertas de cerrar una temporada que acabará con el descenso de la Superliga Femenina 2, el club volvió a poner en valor una historia poco habitual: la de un equipo de un municipio de menos de 5.000 habitantes que ha logrado competir durante 12 campañas en esta categoría y durante cuatro en la máxima división.

El acto sirvió también para escenificar el respaldo institucional al club en un momento delicado en lo deportivo, pero en el que sigue muy presente el peso de todo lo construido. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado por el diputado de Deportes, Pablo Miguel López, recibió a la plantilla y destacó el ejemplo que representa el equipo. «Ojalá la sociedad en la que vivimos tuviera los valores que transmite el deporte», afirmó.

El presidente del Arroyo, Adolfo Gómez, entrega una camiseta del equipo a Miguel Ángel Morales. / Cedida

Desde el club, su presidente, Adolfo Gómez, agradeció el apoyo recibido a lo largo de los años y recordó la dificultad que supone para una entidad del medio rural mantenerse a nivel nacional. En ese sentido, subrayó la importancia de contar con respaldo para sostener un proyecto que ha llevado el nombre de Arroyo de la Luz mucho más allá de la provincia y que se ha convertido en una referencia del deporte femenino extremeño.

«Ojalá la sociedad en la que vivimos tuviera los valores que transmite el deporte» Miguel Ángel Morales — Presidente de la Diputación de Cáceres

Más allá del desenlace de esta temporada, el reconocimiento quiso poner el foco en el esfuerzo, la constancia y la identidad de un equipo que ha sabido mantenerse durante años en categorías de gran exigencia. También en el valor añadido de haberlo hecho desde una localidad pequeña y con un marcado arraigo local.

Durante el encuentro se trasladó además la intención de seguir apoyando al club de cara a la próxima campaña. El mensaje principal, en cualquier caso, fue el de reivindicar una trayectoria que trasciende los resultados inmediatos y que ha convertido al voleibol femenino de Arroyo de la Luz en un referente de perseverancia y compromiso.