Aston Martin releva a Newey como jefe de equipo

No es oficial, pero después de muchos rumores en los últimos días, todo apunta a que Aston Martin ya ha tomado la decisión de sustituir a Adrian Newey como jefe de equipo. El elegido llega desde Audi y es Jonathan Wheatley, según adelanta el portal especializado motorsport.com citando fuentes de la escudería.

Tras apenas diez meses trabajando junto a Mattia Binotto en Audi, a donde llegó procedente de Red Bull, Wheatley quiere regresar a Inglaterra por razones personales y ha aceptado la propuesta para ocupar el cargo de jefe de equipo en Aston Martin.

Probablemente la recomendación del fichaje de Wheatley fue del propio Newey, con que colaboró estrechamente durante dos décadas en Red Bull.

Plazos

No se conocen los plazos para su incorporación al equipo de Silverstone, vinculados a su contrato con Audi y al periodo obligado de 'gardening' que deben guardar los altos cargos técnicos al cambiar de equipo en una misma temporada.

A principios de semana, el periodista Antonio Lobato ya alertó que Aston Martin buscaba liberar a Adrian Newey de su cargo, tal como era su deseo, por considerarlo "una distracción" de sus funciones principales con el desarrollo y las mejoras del AMR26 después de un inicio de temporada dramático y no en un papel de representación ni de gestión. "Yo te diría que hay hasta una falta de liderazgo ahora mismo, pronto habrá un 'team principal' apuntaba.

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Aunque se han barajado otros candidatos, como Andreas Seidl, parece que han optado por Wheatley.