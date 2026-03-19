El Barça 'incendia' el Roig Arena y sigue vivo en la Euroliga

El Barça logró una importante victoria en la pista del Valencia Basket (62-66) para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en la Euroliga, y con Joel Parra decisivo (14 puntos y 9 rebotes) para seguir con opciones en Europa. Un Valencia desconocido ayudó a los blaugrana a sacar un partido feo pero al final, efectivo para el Barça.

Si Shengelia se quedaba en casa al no estar recuperado de su lesión, Vesely apenas podía jugar minuto y medio al recibir un golpe en la pierna obligando a meter en pista a Willy. Los de Pedro Martínez no estaban acertados en ataque, con buena defensa blaugrana, por lo que hubo mucha igualdad al inicio y con un Joel Parra agresivo de cara a canasta que anotaba todo por el Barça (6-7).

Buena puesta en escena blaugrana, y dudas en el ataque local, cosa obligaba a su técnico a poner en pista al siempre desequilibrante Jean Montero que anotaba su primer triple en el primer balón que tocaba (9-7). Willy no daba una a derechas y Pascual ya daba rápido la alternativa a Fall, junto a Miles Norris, Will Clyburn y Juani Marcos en un encuentro con mucho ritmo, como le gusta al Valencia Basket.

Cale no brilló en un encuentro trabajo del Barça ante el Valencia Basket / FCB

Un triple de Juani Marcos igualaba el duelo a 11 y Norris daba la primera ventaja a los blaugrana con la unidad B (11-13). Vesely volvía al partido, la mejor noticia para un Barça que daba la cara en el Roig Arena tras triple final de Marcos, el segundo consecutivo (15-18).

Parcial de 0-13

El Barça volvía de la mejor manera con un activo Brizuela, y con un parcial de 0-4 tras canasta de Vesely, obligaba a Pedro Martínez a parar el duelo en la máxima renta azulgrana (15-23). Un triplazo de Clyburn llevaba la diferencia a +11 con un parcial de 0-13 (15-26). Los ‘taronja’ no anotaban los tiros libres (2 de 8) y daba aire al Barça que mantenía el control (25-32).

Al descanso, un triple de Josep Puerto al límite, apretaba el marcador con un parcial de 8-3, aunque los de Pascual por delante (33-35) en una primera mitad decente de los blaugrana que lograban frenar la velocidad de Valencia Basket y su habitual acierto en el triple (3 de 15).

El Barça aguanta

En la reanudaciòn, un triple de Thompson y una acción de Pradilla le daba la vuelta al marcador (40-39). El Barça atacaba con acciones demasiado individuales y la defensa empezaba a relajarse (44-41). Pedro Martínez renovaba por completo su quinteto y el Barça aguantaba delante con el rebote ofensivo y los puntos de Vesely (44-47).

El triple volvía a funcionar para el Valencia Basket que recuperaba la iniciativa en el marcador. Al Barça le faltaban los puntos de Punter, muy 'desaparecido' en el duelo y Clyburn forzaba muchas acciones (50-51). La defensa de Valencia Basket desgastaba al Barça, aunque la mejor noticia es que seguía muy vivo al final del tercer cuarto (52-53).

Sako aprovechaba la defensa de Willy para hacer daño en la pintura y hasta anotaba los tiros libres para relanzar a los suyos y que lograban la máxima tras otros dos tiros libres de Montero (58-53). El Barça no lograba anotar y el partido empezaba a escabullirse para los de Pascual, que daba sensación de fatiga y cometían su cuarta falta.

Desacierto colectivo

El apagón ofensivo azulgrana era alarmante, aunque Valencia no lograba romper el encuentro (60-55). Pero un triple de Vesely (11 puntos) y un tiro libre de Clyburn daba esperanza a los de Pascual (60-59) a 2 :21 del final. En un buen contrataque, Parra acercaba a un punto al Barça (62-61) y Montero perdía el balón. Había esperanza. Un triple de Clyburn daba media victoria al Barça tras un rebote ofensivo vital de Parra (62-64).

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Un robo final de Joel Parra, el jugador más destacado de los blaugrana (14 puntos y 9 rebotes), acabó por sentenciar una victoria vital del Barça para seguir muy vivo en la Euroliga (62-66).