El Cacereño pasa de recibir al mejor del año a visitar al peor

Del mejor al peor. O, al menos, del equipo con mejores números de 2026 al que peor ha digerido el cambio de año. Ese es el viaje que ha hecho y hace el Cacereño en apenas una semana dentro del grupo 1 de Primera Federación. El pasado domingo recibió en el Príncipe Felipe a la Ponferradina, el conjunto más fiable de este arranque año en la categoría. Este domingo visitará al Real Avilés Industrial, instalado en el extremo opuesto de esa misma foto.

La comparación ayuda a medir el momento de los verdes. La Ponferradina llegó a Cáceres con 22 puntos de 30 posibles en sus diez partidos de 2026, con siete victorias, un empate y dos derrotas. Había marcado 11 goles y solo había encajado 2, una secuencia construida desde la solidez, el orden y una capacidad notable para sacar adelante partidos cerrados. No era un rival cualquiera ni un equipo en una buena racha pasajera: era, simplemente, el bloque con mejor rendimiento del año en toda la Primera Federación.

Y, sin embargo, el Cacereño compitió. No ganó, que es lo que necesitaba, pero sostuvo el partido, generó peligro, golpeó dos veces la madera y dejó una sensación reconocible en las últimas semanas: la de un equipo bastante más fiable que en la primera vuelta. Ahí está una de las claves de su trayectoria en 2026. Sigue en descenso y sigue corto de victorias, pero ha recuperado competitividad. Está en el camino correcto, dicen tanto el entrenador como los jugadores. Después de cerrar la primera vuelta con solo 16 puntos, el conjunto de Julio Cobos ha sumado 13 más desde enero y se mantiene con vida en la pelea por la permanencia.

Un Avilés que no carbura

Su siguiente rival representa el reverso. El Real Avilés cerró 2025 en una notable sexta posición con 27 puntos. Parecía bien colocado para mirar hacia arriba, pero su recorrido en 2026 ha sido un desplome. Solo ha sumado 6 puntos en 11 jornadas, un registro que comparte con Arenteiro y Osasuna Promesas, penúltimo y último, como peor balance del grupo en el año natural. Su única victoria llegó el 16 de enero, cuando ganó 0-2 al Athletic B. Desde entonces ha enlazado una mala dinámica que le ha llevado a caer hasta la decimocuarta plaza, con solo cuatro puntos más que los verdes, lo que convierte la cita del domingo en un partido clave, sobre todo para los cacereños, que no pueden permitirse muchos más fallos en una pelea cada vez más encarnecida por lo corto del calendario.

Las imágenes del Cacereño - Ponferradina / Jorge Valiente

Así se entiende mejor la dimensión del partido del domingo. El Cacereño viene de medirse al equipo que mejor ha competido en 2026 y ahora visita a uno de los que peor ha resistido el nuevo año. Entre esos dos extremos se mueve también su propia temporada. Porque el equipo verde todavía no ha convertido su mejoría en una remontada clasificatoria, pero sí ha logrado algo imprescindible para aspirar a ella: llegar a marzo compitiendo, resistiendo y creyendo que aún está a tiempo.