Carlos Pulido lidera con una medalla nacional al orgulloso Cáceres Los Delfines

El Club Natación Cáceres Los Delfines regresó de Sabadell con un motivo más que evidente para sentirse orgulloso de sus nadadores después de la actuación protagonizada en el Campeonato de España Open Junior y Absoluto La expedición cacereña completó una participación de un notable nivel, con presencia destacada en finales, récords regionales, mejores marcas personales y, como gran referencia, la medalla de bronce lograda por Carlos Pulido en lo que fue un nuevo paso adelante en su carrera.

El nadador local fue uno de los nombres propios del campeonato al subir al podio en los 100 metros libres, donde firmó un tiempo de 53.23, que supuso además su mejor marca personal. Un resultado de enorme mérito que refleja el trabajo, la progresión y el nivel competitivo alcanzado por un deportista que lideró a la formación.

Más allá de ese bronce nacional, Carlos Pulido completó un campeonato muy completo, confirmando su crecimiento en varias pruebas. Fue cuarto en la final de 200 libres con 1:56.23, también mejor marca personal; sexto en la final de 400 libres con 4:13.05, nuevo registro personal; y sexto en la final de 200 espalda con 2:11.87, marca que le permitió establecer la mejor marca de edad de Extremadura en 16 años. Además, concluyó noveno en los 100 espalda con 1:01.61.

Carlos Pulido, en Sabadell. / Cedida

Más nombres

El club también pone en valor la actuación del resto de sus representantes, que contribuyeron a redondear una participación muy destacada. Elena Liarte alcanzó dos finales B y dejó una de las grandes noticias para la natación extremeña al ser sexta en la final B de 200 estilos con 2:22.30, tiempo con el que logró el récord absoluto de Extremadura. Además, fue octava en la final B de 400 libres con 4:28.48.

También sobresalió David Gómez, que continúa avanzando con firmeza en su progresión. El nadador finalizó décimo en 50 braza con 31.16, estableciendo la mejor marca de edad de Extremadura en 16 años, y fue decimoquinto en 100 braza con 1:09.80, nueva mejor marca personal.

Evolución

Por su parte, Anne Valiente rozó sus mejores prestaciones y acabó decimosexta en 50 libres con 27.47 y vigésima en 100 libres con 1:00.46. También compitió con gran nivel Laura Amado, que fue decimosexta en 100 libres con 1:00.43, muy cerca igualmente de su mejor marca personal.

Desde el Club Natación Cáceres Los Delfines se valora especialmente no solo la medalla de Carlos Pulido, sino también el compromiso, la evolución y el esfuerzo de todos sus nadadores en una cita de máxima exigencia nacional. La entidad cacereña regresa de Sabadell con la satisfacción de comprobar que su trabajo sigue dando frutos y con el orgullo de ver a sus deportistas competir al máximo nivel y dejar el nombre del club en un lugar destacado.