La Copa King Long de fútbol sala busca este fin de semana al sucesor del Colegio San José

La competición copera en categoría masculina centra la atención del fútbol sala extremeño este fin de semana. Almaraz será la sede central, con los partidos de semifinales el sábado y el de la final el domingo, aunque también otras poblaciones acogerán enfrentamientos en la ronda de cuartos, que se disputan este viernes. Esta Copa de Extremadura llega a su duodécima edición y por primera vez con el nombre oficial de Copa King Long.

En los primeros días de este 2026 se disputaron los cruces de la rondas iniciales con los seis primeros clasificados de Tercera División al final de la primera vuelta y otros equipos procedentes de la Primera División Extremeña. Seis clubs terminaron alcanzando la fase final uniéndose a los dos extremeños que juegan en Segunda B que llegaron exentos. La Federación Extremeña decidió que Almaraz sería la sede de los partidos de semifinales y de la final. Tras el preceptivo sorteo de emparejamientos se determinaron los cruces de cuartos de final que se jugarán todos a las 20.45 de este viernes.

Espectáculo en cuatro sedes

En el pabellón de Casar de Cáceres se enfrentarán un ‘Tercera’ y un ‘Primera División Extremeña’: Buhersa Fyerpa Talayuela y Don Bosco; y en el de Miajadas lo harán el actual máximo goleador de la Tercera extremeña, el EF Jarandilla y el ‘Segunda B’ Grupo López Bolaños. Los ganadores de estos dos partidos jugarán la semifinal de las 17 horas del sábado.

Cuadro de la fase final de la Copa King Long de fútbol sala. / EP

Por el otro lado del cuadro, en Almendralejo se medirán los protagonistas de la final del playoff en Tercera el año pasado: Bambatam Rena y Jerez Futsal; y en Almaraz lo harán dos equipos de Primera División Extremeña: Cristo de Serradilla y Madroñera. Los ganadores de estos dos partidos de cuartos jugaran la semifinal fijada para las 19.30 del sábado.

La gran final se jugará el domingo desde las 12 horas. Se ha establecido entrada gratuita para todos los partidos de esta Copa. El espectáculo parece asegurado, tomando como muestra la final de la edición anterior: en Burguillos del Cerro el Colegio San José fue el campeón tras derrotar en la tanda de penaltis al Grupo López Bolaños (habían empatado 4-4 al final del tiempo reglamentario).

Esta XII Copa de Extremadura King Long de fútbol sala masculino encontrará por tanto en Almaraz su ganador. En las once ediciones anteriores (no se disputó en 2021) varios equipos han ido dominando el torneo. El Navalmoral FS ganó las ediciones de 2014 y 2015; los dos años siguientes Malpartida y Cerro de Reyes fueron los campeones; Jerez venció tres ediciones seguidas, los años 2018, 2019 y 2020; tras la pandemia se impuso el Cáceres Uex en 2022 dando paso a un periodo de hegemonía del Grupos López Bolaños, campeón en 2023 y 2024, y el año pasado el ganador fue el Colegio San José.

Se recuperan partidos de liga

Por otro lado, este fin de semana se recuperan algunos de los partidos de la jornada 20 en Tercera División, que fueron aplazados a primeros de febrero por uno de los episodios de fuertes borrascas. De esta manera, este viernes jugarán Cáceres Uex contra Burguillos del Cerro (21.00). El sábado se disputará el partido Villagarcía-Badajoz GV Energía ACV (18.00) y el domingo, ambos a las 13 horas, los duelos Torrecillas-Ciudad de Almendralejo y Granja-Alfar Salvatierra. El 2 de abril se disputará el Casar-Arroyo Ferroluz (12.00) y el 4 de abril los duelos Buhersa Fyerpa Talayuela-Colegio San José y Bambatan Rena-Jarandilla. De esta jornada ya se recuperó el Castañar de Ibor 2-Fex Multiseguros Navalmoral 4. Y un partido más se recupera este domingo, en su caso correspondiente a la jornada 21: Colegio San José-Villagarcía (13.30).