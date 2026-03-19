Fermín Cacho, tras dos semanas hospitalizado: “Han sido días difíciles, gracias a todos por vuestro apoyo”

El exatleta Fermín Cacho, que recibió ayer el alta hospitalaria tras permanecer 17 días ingresado por problemas cardíacos, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ha compartido un mensaje público en sus redes sociales en el que ha relatado su experiencia y agradecido la atención recibida.

“Después de 17 días ingresado… por fin estoy en casa”, aseguró el bimedallista olímpico, que celebró además poder reencontrarse con su familia en una fecha señalada. “Hoy puedo celebrar el Día del Padre junto a mis hijas y mi mujer. Y no puedo pedir más”, afirmó.

Cacho reconoció que han sido momentos complicados, aunque también de reflexión personal. “Han sido días difíciles, pero también de los que te recuerdan lo verdaderamente importante: la familia, la vida… y todas esas personas que están al otro lado cuidando de ti”, explicó en su publicación.

El campeón olímpico en los 1.500 metros en Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 puso en valor el trabajo de los profesionales sanitarios que le atendieron desde el primer momento. “Quiero dar las gracias de corazón al equipo de urgencias y al 061 en Bailén”, señaló, antes de destacar también la actuación de una enfermera que le asistió fuera de servicio hasta la llegada de los servicios médicos.

Asimismo, extendió su agradecimiento a los equipos médicos que han participado en su recuperación durante el ingreso. “Gracias a los médicos y enfermeras de la UCI del Hospital San Agustín de Linares, al personal de la planta de medicina interna y al gran equipo de arritmias y cardiología del Hospital Universitario de Jaén”, indicó.

En su mensaje, el exatleta subrayó además la calidad del sistema sanitario. “Gracias por vuestro trabajo, vuestra profesionalidad y, sobre todo, por el trato humano que habéis tenido conmigo. Una vez más, queda demostrada la enorme calidad de nuestra sanidad pública”, afirmó.

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De cara a las próximas semanas, Cacho avanzó que iniciará una recuperación progresiva. “Ahora toca recuperarse poco a poco, volver a la vida normal… y seguir cogiendo ritmo”, concluyó, agradeciendo también “todas las muestras de cariño recibidas” y mostrando su deseo de regresar pronto a la actividad.