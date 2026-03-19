Nueva medida pionera de la FIFA: Exige que haya entrenadoras en todos los equipos de sus competiciones femeninas

Mientras en los terrenos de juego las futbolistas han ganado mucho terreno, los banquillos y los despachos sigue pareciendo terreno vetado. Es por ello que la FIFa ha aprobado una nueva normativa que obliga a todos los equipos que participen en una competición femenina de la FIFA a contar con al menos ‌una entrenadora principal o asistente. El objtivo del organismo es claro: aumentar el número de mujeres en los cuerpos técnicos en las categorías más altas.

La normativa, aprobada por el Consejo de la FIFA el jueves, entrará en vigor a partir de los Mundiales Femeninos Sub-17 y Sub-20 de este año y de la Copa de Campeones Femenina, y se aplicará al Mundial del año que viene en Brasil. La ‌nueva normativa estipula que cada ⁠equipo debe contar con dos mujeres en el cuerpo técnico y se aplicará a todos los torneos femeninos de la FIFA, ⁠desde las categorías juveniles hasta la senior.

La iniciativa forma parte de la estrategia general de la FIFA para garantizar que el rápido crecimiento del fútbol femenino vaya acompañado de una mayor representación de las mujeres en puestos técnicos y de liderazgo. A pesar de la importante expansión del fútbol femenino a nivel mundial, los puestos de entrenador siguen estando ocupados predominantemente por hombres. En la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 que ganó España en Australi ay Nueva Zelanda, tan solo 12 de los 32 seleccionadores eran mujeres. Y ya fue una cifra récord. El reglamento aprobado forma parte de la estrategia a largo plazo de la FIFA, que combina avances normativos con una inversión sostenida en la formación de entrenadores y el desarrollo profesional, con el fin de preparar a las mujeres para ocupar dichos puestos de liderazgo.

"Hoy en día no disponemos de suficientes entrenadoras", dijo la directora general de ‌fútbol de la FIFA, Jill Ellis. "Debemos redoblar esfuerzos para potenciar el cambio y crear estructuras claras, ampliar las oportunidades e incrementar la visibilidad de las mujeres en los banquillos. Los nuevos reglamentos de la FIFA, junto con los programas de desarrollo específicos, suponen una inversión importante en el presente y futuro de las entrenadoras", añadió la mandataria.

Baja proporción

Solo 12 de los 32 seleccionadores principales de la Copa Mundial Femenina de 2023 en Australia eran mujeres, una proporción que, según la FIFA, ‌no refleja el rápido crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial. La inglesa Sarina Wiegman fue la única entrenadora que quedó tras los octavos de final y llevó a su equipo al subcampeonato, en una final que perdió ante España, que se coronó como campeona del mundo. Su entrenador, por entonces, era Jorge Vilda.

Una ‌encuesta de las federaciones miembro de la FIFA en 2023 reveló que, de media, el 5% de los entrenadores de cada una de sus federaciones miembro —tanto en equipos masculinos como femeninos— eran mujeres. Su informe comparativo de 2024 «Setting the Pace», ‌que analizó 86 ligas femeninas de todo el mundo, reveló que el 22% de los entrenadores principales eran mujeres.