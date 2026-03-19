Intenso fin de semana para los extremeños de Primera Nacional y Ribésalat

Los equipos extremeños afrontan un fin de semana de máxima exigencia en Primera Nacional masculina y en la Liga Ribésalat femenina, con una jornada repleta de duelos directos, varios compromisos en casa y hasta un partido aplazado que obligará a redoblar esfuerzos.

En la competición masculina, la jornada 19 presenta un programa intenso para los representantes de la región. El Verde y Sostenible Mérida Masculino será uno de los grandes protagonistas, ya que abrirá primero la jornada recibiendo al Politécnica UEX SM Basket y, además, tendrá que afrontar también el choque aplazado de la decimoctava fecha frente al CBA Spain. Los emeritenses disputarán este primer encuentro el 21 de marzo a las 18.00 horas en el Pabellón Ciudad Deportiva de Mérida, antes de rendir visita el 22 de marzo a las 11.00 al conjunto pacense en el Pabellón del Colegio Maristas.

También el sábado, a partir de las 18.00 horas, el San Antonio Cáceres Basket se medirá al Vítaly La Mar BCBadajoz UEX en el Pabellón del Colegio San Antonio de Padua, en un duelo regional que promete igualdad y tensión competitiva. A la misma hora, el BB Baloncesto Badajoz ejercerá como local en el Polideportivo Las Palmeras frente al Finca Sagrado Cáceres-.

Media hora más tarde, a las 18.30, el Graginsa UBA Almendralejo visitará al Electromercantil CB Plasencia en el Pabellón Ciudad de Plasencia, mientras que el cierre de la jornada d llegará a las 19.00 horas, cuando el Maven Premium Guadalupe reciba al CBA Spain en el Pabellón de la Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz. En esta jornada descansará el líder, el Escayolas Paco ADC Baloncesto.

Las chicas

En categoría femenina, la Liga Ribésalat también dejará un calendario muy exigente para los conjuntos extremeños, especialmente para un MF Renovables Al-Qázeres que afrontará un doble compromiso en apenas 24 horas. El equipo cacereño abrirá su fin de semana el 21 de marzo a las 17.00 horas en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, donde recibirá al Gestoría Mercantil – CD Grupo 76 Alkasar en partido correspondiente a la jornada 14. Ya el domingo, el cuadro verdinegro volverá a comparecer ante su afición para medirse al Baloncesto Polígono, esta vez en encuentro de la jornada 17, fijado para las 12.00 horas en el Pabellón Juan Serrano Macayo.

Ese mismo domingo tendrá lugar otro de los partidos destacados para los intereses extremeños, con el Baloncesto Badajoz como local ante el CB CEI Toledo Universidad Laboral, también a las 12.00 horas en el Polideportivo Las Palmeras.

Además, dentro de la jornada 12, el Toyota Novomotor San Antonio recibirá al Ferial Plaza Guadalajara el 22 de marzo a las 17.00 horas en el Pabellón del Colegio San Antonio de Padua.

Así pues, el baloncesto extremeño afronta un fin de semana marcado por la acumulación de partidos, varios cruces entre equipos de la comunidad y la oportunidad de seguir sumando en un tramo de temporada que empieza a resultar decisivo tanto en la competición masculina como en la femenina.