El Mérida, obligado a salir del bache y reaccionar en Lezama

El Mérida vuelve a abrir la jornada en el Grupo 1 de Primera Federación. Por segunda semana consecutiva, jugará el viernes a las 19.00, esta vez en Lezama ante el Bilbao Athletic.

Los emeritenses llegan tras caer con contundencia (1-4) ante el Guadalajara, un equipo que ocupa puestos de descenso. Sin embargo, el desarrollo del campeonato viene mostrando que al conjunto romano le favorecen más los rivales de la zona alta, normalmente más atrevidos con el balón. Ese contexto facilita que los de Fran Beltrán puedan desplegar un plan más apoyado en la presión alta y en las transiciones rápidas con pocos toques.

Por eso, el técnico espera «un partido diferente» al de hace una semana. «Creo que, si nosotros estamos con el nivel de intensidad, energía y frescura necesarios, equipos como el Bilbao Athletic nos vienen bien. Pero, a su vez, sabes que juegas contra un equipo que tiene una capacidad espectacular», señaló.

Beltrán imagina además un choque en el que su equipo no tendrá demasiado la pelota. «No creo que tengamos muchísimo el balón porque, para mí, el Athletic, junto al Barakaldo y seguramente el Mérida cuando está bien, es el equipo que mejor presiona de toda la liga. No te deja respirar, tiene capacidad para emparejarse, para convivir mano a mano en la última línea, no te permite posesiones muy largas y luego es vertical y combinativo», explicó. En resumen, admitió que «en teoría, nos puede venir bien, pero tiene tanto talento que siempre te va a generar mucho estrés».

Altas y bajas para hoy

Para este encuentro, el Mérida recupera a Javi Lancho y solo mantiene las bajas de Pipe y Rodrigo Pereira. Más allá de que Lancho regresará al eje de la zaga, Beltrán ya avanzó en la previa que «no vamos a repetir la alineación».

Teniendo en cuenta que el propio entrenador reconoció que hubo cuestiones tácticas que no funcionaron en el último partido, todo apunta a que no repetirá de inicio con Sofiane y Hallsson como pareja atacante. Lo más probable es que recupere el sistema habitual, con un delantero y una línea de tres por detrás. También se espera el regreso de Gio Almeida al doble pivote. La otra gran incógnita está en el lateral derecho, ya que el técnico explicó que Jacobo Martí estaba para poco más de una parte del encuentro.

Alineaciones probables para el partido entre el Athletic B y el Mérida de este viernes. / EP

Beltrán también quiso dejar claro que los cambios no deben interpretarse como un castigo individual. «No quiero que se entienda que cuando un jugador, después de un mal partido, no es titular se le está señalando. Aquí todos los jugadores de la plantilla tienen la capacidad para jugar y todos han de estar disponibles», subrayó. Por ello, insistió en que la elección final «será fruto, sobre todo, de la preparación del partido que esperamos jugar este viernes».

Duelo directo por el ‘playoff’

Una victoria en Lezama permitiría al Mérida empatar a puntos con su rival, que actualmente es tercero, igualado con el Barakaldo, cuarto clasificado. Además, los extremeños dormirían en puestos de playoff, a la espera de lo que hagan sus rivales directos entre el sábado y el domingo. No hay que olvidar que, antes del inicio de la jornada, apenas hay cinco puntos de diferencia entre el tercero y el duodécimo.

El hecho de que el Mérida no haya sabido aprovechar sus dos partidos consecutivos en casa, solo sumó un punto entre ambos, obliga ahora al equipo de Beltrán a mejorar sus números a domicilio, entre los peores del grupo, con apenas 10 puntos sumados.

La primera oportunidad llegará en Lezama, ante un filial bilbaíno que afronta la cita sin bajas y después de imponerse por la mínima al colista, Osasuna Promesas. El equipo de Jokin Arambarri, eso sí, no ha convertido Lezama en un fortín: por puntos sumados en casa se movería en mitad de la tabla y, de hecho, en su último compromiso como local no pasó del empate a uno ante el Arenas de Getxo.