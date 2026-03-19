El Mérida Woka On Three afronta una cita clave

La Liga Nacional de 3x3 alcanza este fin de semana en Valencia su quinta sede del calendario, una parada que comienza a marcar el rumbo de la competición y a perfilar a los equipos más sólidos del circuito. En ese escenario volverá a estar presente el conjunto extremeño Mérida Woka On Three, con representación tanto en categoría masculina como femenina, en una exigente jornada de sábado en horario matinal.

En el cuadro masculino, el equipo emeritense estará integrado por Sergio Roldán, Miguel de Navas, Sebas Mbasongo y el nuevo fichaje, Jhonatan Miranda, un jugador con destacada capacidad anotadora que llega para reforzar la plantilla y suplir la importante baja por lesión de Sebas Galiano.

El conjunto masculino tendrá doble compromiso en la fase de grupos. Su estreno será a las 10.55 horas frente a Maresme y cerrará su participación matinal a las 12.30 ante The Embassy, en dos encuentros que pondrán a prueba desde el inicio el nivel competitivo del equipo extremeño. Se espera que el nivel de los extremeños pueda ser, de nuevo, muy bueno, para así conseguir el objetivo de estar entre los mejores de la competición.

Las chicas

Por su parte, el equipo femenino estará formado por las baloncestistas Gemma Buis, Ana Catalá, Arantxa Rodríguez y Aitana Ruiz, un bloque que ya ha demostrado su competitividad en las anteriores citas del circuito. En esta quinta sede volverán a medirse a Ceuta 3x3, rival al que ya superaron en la parada anterior.

Aquel precedente llegó en un torneo especialmente destacado para las extremeñas, que lograron finalizar como primeras de grupo y cerraron su participación con una meritoria tercera posición, subiendo al podio y dejando muy buenas sensaciones.

El encuentro ante Ceuta 3x3, previsto para las 11.45 horas, se presenta como una nueva oportunidad para refrendar su buen momento y consolidar su crecimiento dentro de la competición.

Con estos alicientes, la cita de Valencia se presenta como una jornada de máxima exigencia y atractivo para Mérida Woka On Three, que buscará seguir dando pasos firmes tanto en categoría masculina como femenina y confirmar su progresión en la Liga Nacional de 3x3.