Voleibol
Almendralejo ante su gran final para estar en el playoff a Superliga
Los extremeños lograrán la proeza ganando en la pista del Rivas madrileño
El Voleibol Almendralejo está a un paso de culminar una machada histórica y jugar por segunda vez en su historia una fase de ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional. La victoria de la pasada semana ante Almoradí en un pabellón San Roque totalmente entregado les ha dado la llave definitiva a Almendralejo para depender de sí mismo para la última jornada de liga en el grupo C de la Superliga 2, con partidos todos el sábado, a las 17.00 horas, en jornada unificada.
El Voleibol Almendralejo se mide al Rivas en tierras madrileñas. Se trata de una visita a priori sencilla ante el último clasificado, que tan sólo ha ganado un partido en toda la competición. Las cuentas de Almendralejo están muy claras. Tan solo hay que ganar 3-0 o 3-1 ante el colista para disfrutar de un playoff histórico al que solo acceden los dos primeros. Mallorca lo tiene prácticamente sellado y Almendralejo tiene que ganar. Almoradí juega en su pista ante el penúltimo y todo indica a que ganará y meterá presión, pero si no pasa nada extraño, Almendralejo también debería sacar adelante su partido.
En el club están realmente emocionados con esta posibilidad ya que, a inicios de temporada, el objetivo era sólo salvarse. Las cosas han cambiado y Almendralejo se reta otra vez con la historia.
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