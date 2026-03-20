El Cáceres se exige no aflojar ni un ápice frente al colista, el Círculo Gijón

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad recibe este sábado al colista del grupo Oeste de Segunda FEB, el Círculo Gijón (Multiusos, 19.00 horas), con el objetivo de prolongar su buena dinámica y seguir consolidando su posición en la zona de ‘playoff’, aunque en el vestuario nadie quiere hablar de deberes hechos. Así lo dejó claro su entrenador, Jacinto Carbajal, que insistió en la necesidad de mantener la tensión competitiva pese al gran momento del equipo. El dato de haber ganado siete de los ocho partidos que van de la segunda vuelta es lo suficientemente contundente para explicarlo.

El técnico verdinegro explicó que la semana de trabajo ha vuelto a estar marcada por una planificación más corta, pensada para este tramo decisivo del curso. «La semana, tranquila, otra vez una semana similar a la anterior. Habíamos descansado el lunes y hemos tenido trabajo en pista martes, jueves y viernes», señaló.

Además, Carbajal destacó avances en el capítulo físico. «Hemos incorporado ya los entrenamientos a Luis [García] como novedad», comentó, confiando en su regreso a la cancha ante el Círculo Gijón tras superar una severa dolencia en el hombro. Erikas Kalinicenko ha realizado sesiones con contacto, pero todavía no está listo para reaparecer tras más de un año sin jugar. Juan Santos sigue apartado con un problema delicado en la espalda.

Nada de euforia

Pese a la positiva segunda vuelta y a la racha de resultados, el entrenador extremeño rebajó cualquier atisbo de euforia. «Estamos con una racha muy positiva, aún no hemos logrado nada; aún nos falta dejar a equipos por detrás que no se descuelgan porque también están ganando y apretando», dijo.

Por eso, Carbajal entiende el duelo ante el conjunto asturiano como una nueva oportunidad para seguir creciendo. «Primero es ganarles y luego ir viendo resultados de los demás, a ver si podemos ir haciendo algo de brecha con los rivales», apuntó.

También valoró la regularidad competitiva que está mostrando su plantilla en circunstancias muy exigentes. «Ha habido momentos duros con tantas bajas, ha habido momentos que no hemos estado tan bien, pero sí que es cierto que llega el partido y el equipo está siempre respondiendo», destacó. Incluso recordó la capacidad de reacción mostrada en el último compromiso en la pista del Morón: «Se puso muy cuesta arriba y lo sacamos con mucho empuje, con un muy buen final de partido».

Los cálculos

Sin embargo, volvió a recalcar que el objetivo de entrar en las eliminatorias aún está lejos de estar sellado. «No sé si el entorno piensa que ya está hecho, que somos un equipo de ‘playoff’, pero es que necesitamos, de los cinco partidos que quedan, tres victorias. Creo que con dos no nos llegaría», sostuvo.

Sobre el rival, insistió en que la clasificación no puede llevar a engaño. «En la ida ganamos con mucha solvencia, Gijón viene último clasificado, es cierto que fuera de casa no es un equipo que esté sacando victorias, pero precisamente todo eso lo ponemos en valor para que el jugador no afloje», explicó. El riesgo de relajación, subrayó, sería especialmente peligroso a estas alturas. «Si no hacemos un buen partido, estaríamos echando por tierra mucho trabajo previo y mucho de lo que hemos conseguido», afirmó, reclamando «máxima concentración».