El Extremadura busca más oro en su salida a Estepona

El Extremadura quiere más rock and roll esta temporada. Después de lograr echar el cerrojo, ser fuertes en defensa, regresar a la zona de playoff tras cinco meses fuera y convencer a su afición de que hay madera para más, los azulgranas quieren ahora romper su mala dinámica fuera de casa, donde no ganan desde la jornada cuatro. Su oportunidad llega este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el estadio Francisco Muñoz Pérez, donde les espera un Estepona en forma que está peleando al límite por la permanencia.

Estepona y Extremadura juegan un partido trepidante entre dos equipos que son de los mejores del grupo cuarto de Segunda Federación en los últimos dos meses. De hecho, el Extremadura es el mejor equipo de los últimos ocho partidos de liga y el Estepona es el cuarto mejor. Los dos se juegan mucho y a los dos solo les vale ganar para seguir con máximas opciones.

El Extremadura afronta el tercero de su semana de tres encuentros tras ganar a Águilas y Melilla en el estadio Francisco de la Hera. El plan ha salido como quería David Rocha, aunque la clasificación está tan apretada por arriba que, cualquier despiste, te saca de nuevo de las posiciones privilegiadas. No hay margen de error. Ni margen para dejarse puntos en el camino.

RDavid ocha no escondió en sala de prensa la ambición del vestuario, que no se conforma con el playoff y mira más arriba en la clasificación. «¿Por qué vamos a ser conservadores? Vamos a intentar pelear por el premio gordo», afirmó, recordando que el equipo está a pocos puntos del liderato.

El Extremadura tiene las bajas de Marco Manchón, Rober Correa y Rosales, lesionados; y la de Luis Nicolás, por sanción.

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El Estepona no tiene bajas para el partido y ha preparado una fiesta previa en los aledaños de su estadio para que la afición pueda vivir intensamente un partido catalogado como final para los de la Costa del Sol.