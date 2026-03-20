Jorge Campillo irrumpe en el Hainan Classic de China

El golfista cacereño Jorge Campillo se mantiene en la segunda posición en el torneo Hainan Classic, en China, del DP World Tour, al término de la segunda jornada disputada este viernes, a dos golpes del estadounidense Jordan Gumberg, que conserva el liderato.

Campillo cerró la ronda con 67 golpes, cinco bajo el par, y se situó con un total de -12, por lo que mantiene sus opciones de luchar por el título en la prueba que se celebra en la isla de Hainan, al sur del país asiático.

El jugador extremeño hizo siete ‘birdies’, aunque dos ‘bogeys’ en los hoyos 13 y 18 le impidieron acercarse más a Gumberg, líder desde la primera ronda. En tercera posición, empatados con -10, están los sudafricanos Dylan Frittelli y Thriston Lawrence.

Por detrás

Los siguientes españoles en la clasificación son Rafa Cabrera Bello y Ángel Hidalgo, ambos con -6, mientras que con -5 están Iván Cantero y Sebas García.

Algo más rezagados quedan Rocco Repetto y Manuel Elvira, con -3, y Ángel Ayora, con -2. No pasaron el corte Eugenio López-Chacarra, Adri Arnaus, Nacho Elvira y Pablo Larrazábal.

El Hainan Classic, donde el pasado año ganó el inglés Marco Penge, es el torneo número trece de la temporada del DP World Tour y el segundo de los programados en China.