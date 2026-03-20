Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Previsión turísticaVillasviejasIris JugoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Golf. DP World

Jorge Campillo irrumpe en el Hainan Classic de China

El golfista cacereño acabó la segunda jornada en la segunda plaza, solamente con dos golpes más que el líder, Jordan Gumberg

Campillo, contento tras la segunda jornada en China.

Campillo, contento tras la segunda jornada en China. / DP WORLD TOUR

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El golfista cacereño Jorge Campillo se mantiene en la segunda posición en el torneo Hainan Classic, en China, del DP World Tour, al término de la segunda jornada disputada este viernes, a dos golpes del estadounidense Jordan Gumberg, que conserva el liderato.

Campillo cerró la ronda con 67 golpes, cinco bajo el par, y se situó con un total de -12, por lo que mantiene sus opciones de luchar por el título en la prueba que se celebra en la isla de Hainan, al sur del país asiático.

El jugador extremeño hizo siete ‘birdies’, aunque dos ‘bogeys’ en los hoyos 13 y 18 le impidieron acercarse más a Gumberg, líder desde la primera ronda. En tercera posición, empatados con -10, están los sudafricanos Dylan Frittelli y Thriston Lawrence.

Por detrás

Los siguientes españoles en la clasificación son Rafa Cabrera Bello y Ángel Hidalgo, ambos con -6, mientras que con -5 están Iván Cantero y Sebas García.

Algo más rezagados quedan Rocco Repetto y Manuel Elvira, con -3, y Ángel Ayora, con -2. No pasaron el corte Eugenio López-Chacarra, Adri Arnaus, Nacho Elvira y Pablo Larrazábal.

Noticias relacionadas y más

El Hainan Classic, donde el pasado año ganó el inglés Marco Penge, es el torneo número trece de la temporada del DP World Tour y el segundo de los programados en China.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents