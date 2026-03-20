Atletismo
El pacense David García Zurita se queda en semifinales del Mundial
46.01 y 46.95, marcas del velocista extremeño en Toron
El pacense David García Zurita firmó este viernes una meritoria actuación en el Mundial de atletismo en pista cubierta de Torun, donde logró meterse en las semifinales de los 400 metros. En la primera ronda paró el crono en 46.91, un registro que en un primer momento no le daba el pase, pero la descalificación del francés Muhammad Abdallah Kounta le aupó al segundo puesto de su serie y le abrió las puertas de la penúltima ronda.
Ya en semifinales, García Zurita volvió a competir entre los mejores especialistas del campeonato, pero no pudo alcanzar la final y cerró su participación con una marca de 46.65, mientras que el también español Markel Fernández hizo 46.72. De este modo, el velocista extremeño completó una jornada de mucho nivel internacional, alcanzando unas semifinales mundialistas y quedándose a un paso de pelear por las medallas.
- Folder ya está en Cáceres, lista para abrir en Gil Cordero: 'Nos viene muy bien otra franquicia nacional en el barrio
- Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo
- Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- El muerto en el accidente cerca de Mérida circulaba en un vehículo robado y en dirección contraria
- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- La Junta de Extremadura considera 'más que aceptable' el estado de sus presas de abastecimiento
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis