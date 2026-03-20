Quevedo seguirá como meta titular del Cacereño

Esta vez Julio Cobos no jugó al despiste y anunció públicamente que Alex Quevedo continuará como portero titular del Cacereño en su partido de este domingo ante el Avilés. El joven meta, cedido por el Villarreal, va camino de consolidarse bajo palos después de acumular su primera portería a cero (0-0 ante la Ponferradina), mejorando así respecto al debut de la semana anterior frente al Racing de Ferrol (3-1)..

«Tenemos dos buenos porteros y ahora está jugando Alex, que bajo mi punto de vista, lo está haciendo bien y este domingo va a volver a jugar», afirmó el técnico verde en su habitual comparecencia de los viernes. Diego Nieves, que ha salido de inicio durante la práctica totalidad de la temporada, tendrá que seguir esperando para recuperar el puesto.

Cobos desveló además un par de buenas noticias de cara al choque de Asturias: las recuperaciones, si no hay problemas de última hora, de Rubén Sanchidrián y Miguel Berlanga, dos futbolistas que le darán una amplitud por bandas que últimamente se está echando de menos. Solamente quedaría de baja médica Osama, al que todavía le faltarían un par de semanas para reincorporarse al equipo. El entrenador se congratuló de haber dispuesto de más futbolistas para entrenar estos últimos días, conectando las ausencias con los últimos malos resultados.