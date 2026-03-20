Fútbol. Primera Federación
Quevedo seguirá como meta titular del Cacereño
Existe la confianza en que Rubén Sanchidrián y Miguel Berlanga puedan volver a estar disponibles ante el Avilés tras sus lesiones
Esta vez Julio Cobos no jugó al despiste y anunció públicamente que Alex Quevedo continuará como portero titular del Cacereño en su partido de este domingo ante el Avilés. El joven meta, cedido por el Villarreal, va camino de consolidarse bajo palos después de acumular su primera portería a cero (0-0 ante la Ponferradina), mejorando así respecto al debut de la semana anterior frente al Racing de Ferrol (3-1)..
«Tenemos dos buenos porteros y ahora está jugando Alex, que bajo mi punto de vista, lo está haciendo bien y este domingo va a volver a jugar», afirmó el técnico verde en su habitual comparecencia de los viernes. Diego Nieves, que ha salido de inicio durante la práctica totalidad de la temporada, tendrá que seguir esperando para recuperar el puesto.
Cobos desveló además un par de buenas noticias de cara al choque de Asturias: las recuperaciones, si no hay problemas de última hora, de Rubén Sanchidrián y Miguel Berlanga, dos futbolistas que le darán una amplitud por bandas que últimamente se está echando de menos. Solamente quedaría de baja médica Osama, al que todavía le faltarían un par de semanas para reincorporarse al equipo. El entrenador se congratuló de haber dispuesto de más futbolistas para entrenar estos últimos días, conectando las ausencias con los últimos malos resultados.
- Folder ya está en Cáceres, lista para abrir en Gil Cordero: 'Nos viene muy bien otra franquicia nacional en el barrio
- Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo
- Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- El muerto en el accidente cerca de Mérida circulaba en un vehículo robado y en dirección contraria
- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
- La Junta de Extremadura considera 'más que aceptable' el estado de sus presas de abastecimiento