Rehabilitación incompleta del Mérida en Lezama

1 - ATHLETIC CLUB B: Mikel Santos; Irurita, Izagirre, De Luis, Alday; Adrián Pérez (Bujan, min. 88), Eñaut Lete, Eder García (Sola, min. 64), Guibelalde (Korkut, min. 57), Gift; Ibai Sanz (Asier Hierro, min. 64). 1 - AD MÉRIDA: Adrián Csenterics; Jacobo Martí, Pareja (Domínguez, min. 81), Lancho, Vergés; Areso (Rivas, min. 88), Martín Solar, Beneit (Dibrani, min. 72), Almeida, Chiqui (Doncel, min. 72); Sofiane (Hallsson, min. 81). GOLES: 1-0 (min. 29): Gift. 1-1 (min. 39): Pareja. ÁRBITRO: Pol Arenas (catalán). Amonestó con tarjetas amarilla a los visitantes Areso, Pareja y Almeida. INCIDENCIAS: Encuentro de la vigesimonovena jornada de la Primera Federación disputado en los Campos de Lezama.

El Mérida sacó un punto en su visita al Bilbao Athletic (1-1). Puede tener una doble lectura: corta las dos derrotas seguidas, pero por otro son ya cinco jornadas sin ganar, pese a la mejoría defensiva y el despliegue de Jacobo Martí.

El encuentro arrancó bajo una ligera lluvia y con una intensidad impropia de los primeros compases. Desde el pitido inicial, el conjunto emeritense, que presentaba las novedades de Lancho en el eje de la zaga y Jacobo Martí en el once titular, tomó el mando de las operaciones.

Once inicial del Mérida. / AD Mérida

En los primeros ocho minutos de juego, el Mérida volcó el campo hacia la portería local, forzando un primer córner que despejó la zaga rojiblanca. La presión no cesó y, apenas sesenta segundos después, en el minuto 9, el equipo romano dispuso de un nuevo saque de esquina tras una internada por banda. La insistencia tuvo su punto álgido en el minuto 10, encadenando el tercer córner consecutivo que obligó al guardameta local a emplearse a fondo por alto.

La superioridad visitante estuvo a punto de materializarse en el marcador en el minuto 13. Tras una combinación rápida en el centro del campo, el balón llegó a las botas de Martín, quien se perfiló dentro del área y soltó un disparo cruzado que se marchó rozando el poste derecho. Fue la ocasión más clara del primer cuarto de hora, donde el Bilbao Athletic apenas lograba salir de su propio campo ante la colocación defensiva liderada por Lancho.

Sin embargo, el filial vizcaíno comenzó a sacudirse el dominio mediado el primer tiempo. En el minuto 25, el portero emeritense Adrián Csenterics tuvo que intervenir con seguridad para atajar un centro-chut que se envenenaba tras tocar en un defensor.

Se adelantan los locales

El marcador se inauguró en el minuto 29 en una acción de factura técnica individual. El delantero local Gift recibió un balón de espaldas dentro del área pequeña y conectó un taconazo preciso que sorprendió a Adrián Csenterics para establecer el 1-0.

El gol espoleó al Bilbao Athletic, pero el Mérida no retrocedió en sus líneas. Los romanos mantuvieron la verticalidad buscando constantemente a Jacobo Martí en banda. Diez minutos después de encajar, la insistencia obtuvo premio: el Mérida consiguió el tanto del empate (1-1) antes del descanso, devolviendo la igualdad al electrónico de Lezama.

Areso es vigiliado por un defensa del Athletic B. / AD MÉRIDA

Tras la reanudación, el partido entró en una fase de equilibrio táctico absoluto. El Bilbao Athletic intentó llevar la iniciativa a través de la posesión, pero se topó con un bloque romano muy compacto. En la segunda mitad, las áreas apenas sufrieron sobresaltos.

El Mérida supo contener las acometidas por las bandas del filial, mientras que Jacobo Martí siguió siendo la principal referencia ofensiva para salir al contragolpe. Los cambios introducidos por ambos cuerpos técnicos no alteraron ni el dibujo ni la solidez de las defensas.

Lucha inútil

En los minutos finales, el juego se volvió más físico, con constantes interrupciones en la zona ancha que impidieron que el ritmo permitiera ocasiones claras.

El Bilbao Athletic lo intentó con centros laterales que la retaguardia extremeña despejó sin fisuras, mientras que el Mérida dispuso de alguna llegada al borde del área que no culminó en disparo a puerta. Con el pitido final, se certificó el reparto de puntos tras un duelo marcado por la efectividad de Gift y la capacidad de reacción inmediata del conjunto romano, aunque faltó algo más para que la rehabilitación fuera más contundente.