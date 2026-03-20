Sanders y Moraes se llevan la etapa pacense del BP Ultimate Rally Raid Portugal

Daniel Sanders en motos y Lucas Moraes en coches fueron los grandes protagonistas de la tercera etapa del BP Ultimate Rally Raid Portugal & Extremadura, disputada íntegramente en Badajoz y finalizada a última hora de este viernes. Ambos pilotos marcaron el mejor ritmo en un recorrido de casi 300 kilómetros, en una jornada destacada por la gran afluencia de público.

En coches, la dupla formada por Lucas Moraes y Dennis Denz se llevó la victoria con un tiempo de 02:46:25, recortando más de minuto y medio a Sébastien Loeb y Fabian Boulanger, quienes mantienen el liderato de la general.

En la categoría Stock, los franceses Stéphane Peterhansel y Edouard Metge se impusieron con un crono de 02:59:56. Por su parte, en Challenger vencieron los portugueses Pinto y Oliveira, mientras que en SSV los ganadores fueron Cidade y Cardoso.

Sanders continúa intratable

En motos, Daniel Sanders volvió a demostrar su dominio al lograr su segunda victoria en la prueba, tras imponerse también en la primera jornada. El australiano firmó un tiempo de 02:37:55, superando a Scharena y Adrien Van Beveren, que completaron el podio.

En otras categorías, el portugués Bruno Santos se llevó la victoria en Rally 2 y consolida su liderato frente a Ventura. En Rally 3, el mongol Purevdorj se impuso con un registro de 03:15:59.

Finalmente, en Quads, la victoria fue para el griego Kanopkinas, quien además recorta 33 segundos a Gancierius en la clasificación general.

Noticias relacionadas

La cuarta etapa arrancará mañana nuevamente desde Badajoz, con destino a Loulé, en el Algarve, en un recorrido de 296 kilómetros que conectará España y Portugal.