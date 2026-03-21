Voleibol. Superliga Masculina 2
El Almendralejo peleará por subir a la máxima categoría del voleibol
El equipo extremeño vence al Rivas y certifica su puesto en la fase para poder subir
Espectacular el Voleibol Almendralejo, que volverá a pelear por el ascenso a la máxima categoría. El triunfo en pista del Rivas madrileño ha certificado el tercer puesto para los extremeños, que jugarán en Canarias a finales de abril con el premio añadido de optar a la Superliga, algo que no estaba en los cálculos esta temporada.
Será por segunda vez, pero ello no añade tintes de épica para los de Almendralejo. Este sábado costó bastante vencer al colista (1-3, con parciales de 23-25, 31-29, 21-25 y 21-25), y la alegría ha compensado cualquier tipo de sufrimiento.
Festejo a lo grande
El equipo de Almendralejo, que ya tenía muy cerca la gesta tras su triunfo ante el líder, Almoradí, cumpló con su misión de superar al Rivas y pudo festejar a lo grande la consecución de un éxito mayúsculo para el voleibol regional.
Ahora queda otra meta:conseguir los apoyos suficientes para poder afrontar sin problemas añadidos la fase de ascenso de Canarias, donde acudirá sin presión, pero con la ambición de intentar conseguir estar entre los mejores y, por qué no, lograrlo para alegría de sus incondicionales. Durante la semana ya se ha incidido en ello.
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