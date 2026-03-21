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Voleibol. Superliga Femenina 2

El Arroyo se despide de la Superliga 2 con una derrota y la ilusión de volver

El histórico equipo extremeño cae ante el UCAM Torrejón (0-3)

El equipo arroyano, este sábado en el Macayo cacereño.

El equipo arroyano, este sábado en el Macayo cacereño. / Nina Bañegil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Extremadura Arroyó se despidió este sábado de Superliga Femenina 2 con una clara derrota ante el UCAM Torrejón por 0-3 (18-25, 14-25 y 15-25), en un partido de nítido dominio visitante, pero en el que las jugadoras extremeñas, sobre todo las canteranas, demostraron que ilusión no les va a faltar para volver a intentar llegar de nuevo a la élite del voleibol español.

En el apartado anotador Sara Ferreira fue de nuevo el faro que iluminó el ataque extremeño con 8 puntos, por delante de Brenda Arango, Sara Molano, Juana Giardini y Carol Afán (3). En el cuadro madrileño destacaron en este apartado Anna Rola (18), bien secundada por Elena Martín (8) e Iris Álvarez (7).

Misma tónica

Los tres juegos siguieron guiones similares, con un equipo torrejonero que imponía su ley en ataque, sin que la escuadra arroyana pudiera ponerle freno ni en bloqueo, ni en efensa en segunda línea. Además, la recepción no fue lo suficientemente 'fina' para poder montar mejores ataques y en saque se volvieron a regalar muchos tantos al adversario (11).

Noticias relacionadas y más

Después de unos días para asimilar todo lo que significa el descenso de categoría, la junta directiva se pondrá manos a la obra para continuar la obra que hace muchos años José Fragoso, primero, y Adolfo Gómez, después, junto a un grupo de entusiastas arroyanos, pusieron en marcha para orgullo del deporte femenino extremeño.

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