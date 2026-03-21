Fútbol. División de Honor juvenil
El Badajoz gana en casa al Alcobendas y el Dioce pierde en Las Rozas
La Cruz Villanovense disputa su encuentro este domingo ante el Burgos en casa (12.00)
Una de cal y otra de arena en el sábado competitivo para los extremeños de la élite del fútbol nacional, con victoria para el Badajoz y derrota para el Diocesano, a la espera de saber qué ocurre con La Cruz Villanovense, que disputa su encuentro este domingo como local (12.00 horas) ante el Burgos.
El triunfo llegó de la mano del Badajoz en casa ante el Alcobedas, con tantos de Rafa y Jairo que dan aire a los pacenses ante un rival directo en la pelea por la permanencia. El cuadro extremeño tiene ya 23 puntos, pero está aún en zona de descenso, en concreto en el puesto 13.
Goleados
Mientras tanto, el Diocesano no pudo puntuar en su visita a Las Rozas, donde terminó recibiendo un duro correctivo (4-1). El cuadro colegial empató el tanto de la primera parte de los madrileños en el ecuador de la segunda mitad, pero Las Rozas reaccionó con contundencia haciendo tres goles en la recta final del choque.
El Dioce se queda así con 19 puntos en antepenúltima posición de la tabla, con extrema dificultad de conseguir la meta de la salvación.
Los dos últimos se enfrentan este domingo en Villanueva. La Cruz tiene 16 puntos, por 15 del Burgos. Es evidente que los serones necesitan el triunfo para seguir aspirando a la permanencia en la élite.
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