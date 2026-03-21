El Cacereño Femenino, exigido y motivado para sorprender al Barça B

El Cacereño Femenino afronta este domingo a las 12.00 horas en Pinilla, un partido de máxima exigencia ante el Barça B, pero sobre todo una cita marcada por la necesidad. El conjunto de Ernesto Sánchez llega a la jornada en zona de descenso tras el empate entre Betis y AEM en el partido aplazado de esta semana, y sabe que necesita sumar para volver a dar un paso al frente en la pelea por la permanencia. El rival, además, exigirá la mejor versión de las cacereñas: el filial azulgrana ya goleó al equipo extremeño en la primera vuelta (4-0) y viene de imponerse al Atlético de Madrid B antes de visitar Cáceres.

El equipo extremeño encara el duelo después de la dolorosa derrota de la pasada jornada ante el Betis (3-1), un tropiezo ante un rival directo que complicó todavía más su situación clasificatoria. El técnico asume que el margen de error es ya mínimo y que el equipo debe centrarse en lo esencial: puntuar. En ese sentido, el entrenador insistió en que ya no basta con dejar buenas sensaciones o competir por momentos, sino que el objetivo pasa por traducir el esfuerzo en puntos en este tramo decisivo del campeonato. Pura lógica. Tras la derrota en Sevilla, el vestuario ha tenido que rehacerse, aunque, según explicó, lo ha hecho con la cabeza alta, ambición y ganas de pelear con todas sus fuerzas por salir de abajo.

Sánchez apeló también al carácter competitivo de su equipo para medirse a un rival de enorme talento. Delante estará un Barça B, líder, con calidad, desparpajo y muchas jugadoras llamadas a alimentar al primer equipo y a la élite del fútbol español, como viene ocurriendo año tras año. Por eso, el preparador del Cacereño reclamó que se intente recuperen en casa esas buenas sensaciones que conviertan Pinilla en una fortaleza en el momento más delicado del curso.

Los arbitrajes, en el aire

En el discurso del entrenador hubo espacio para una queja evidente por los arbitrajes que viene sufriendo el equipo. Sin señalar una acción concreta de este próximo partido, Ernesto Sánchez deslizó el malestar del club con decisiones que considera perjudiciales, al lamentar que durante toda la temporada han sufrido “condicionantes externos” y “acciones muy graves en nuestra contra”. El técnico pidió que se mida a todos los equipos por igual, “no por un escudo” ni por factores ajenos al juego, y reclamó que al Cacereño se le permita competir por encima de cualquier cuestión. Un mensaje que refleja el enfado del vestuario y del club con varios arbitrajes en un momento especialmente sensible del campeonato.

Con ese escenario, el duelo se presenta como una auténtica final para el conjunto cacereño. Como suele hacer, Ernesto Sánchez lanzó un claro llamamiento a la afición y el propio club también: pidió que el campo sea un fortín, que el público acuda en masa y que empuje al equipo en un partido que, además de decisivo por la permanencia, permitirá ver de cerca a varias de las futuras estrellas de la Liga F y de la selección española. El Cacereño se juega mucho y siente que ha llegado la hora de responder. Con fútbol, con carácter y, sobre todo, con puntos.