Don Benito y Moralo visitan a equipos de abajo

Dijo una vez un sabio del fútbol, de Hortaleza en concreto, que las ligas se deciden en las últimas jornadas. Para Luis Aragonés lo de antes no cuenta, o vale menos. Así que, a ocho jornadas para el final del campeonato, el grupo extremeño de Tercera está en su nivel máximo de ebullición emocional.

En la jornada 27 del grupo XIV varios de los primeros clasificados juegan con equipos de la zona baja. O sea que, si no se cumplen los pronósticos que avalan a los favoritos, habrá sorpresas. Este domingo hay un detalle llamativo porque solo un partido se disputa por la mañana: no es habitual que tantos enfrentamientos se programen en horario vespertino.

Triunfo del Villafranca

El Puebla-Villafranca fue el único en jugarse este sábado con triunfo visitante por 1-2. Se adelantó el conjunto local con un gol de Juanan en el minuto 11, pero el Villafranca remontó en la segunda parte con tantos de Ibra en el 60 y Rodríguez en el 87.

El domingo el único partido matinal es el Villanovense-Montijo (12.00). Entra también dentro de la amplia competencia en una parte de la clasificación en la que todavía puede haber muchos movimientos. Los de Villanueva de la Serena no quieren decir adiós a la posibilidad de alcanzar el playoff buscando ser fuertes en casa; los montijanos por su parte añoran mejores tiempos esta temporada porque no ganan desde el cuatro de enero y siguen cayendo en la clasificación.

El líder, en Calamonte

En cuanto a los citados enfrentamientos entre equipos de zonas muy alejadas en la tabla destaca el viaje del líder en el Calamonte-Don Benito (17.00), duelo directamente relacionado con el desplazamiento del segundo clasificado en el Montehermoso-Moralo (17.30). Los dos equipos que juegan en casa están en puestos de descenso directo y se juegan literalmente su supervivencia en la categoría; los dos visitantes están separados por cuatro puntos en una apasionante lucha por la plaza de ascenso directo.

El Deportivo Don Benito defiende su ventaja sobre el Moralo, que es el equipo más en forma de la liga con cinco victorias consecutivas y solo un gol encajado en esa racha.

Por su parte, el Jaraíz, que cierra el quinteto de cabeza, recibe al Diocesano, que marca la frontera sobre el trío de descenso directo. Este choque en el Municipal de la capital de la Vera (17.00) también pone en juego puntos trascendentales.

El Badajoz vuelve al autobús

Tras cuatro partidos seguidos como local, vuelve a viajar el equipo de la capital pacense. El Llerenense-Badajoz (17.00) sigue teniendo como referencia cercana la final del playoff que el equipo de Llerena ganó la temporada pasada, además, lógicamente, del empate 1-1 de la primera vuelta. Los de Miguel Ángel Ávila intentarán seguir afianzando su puesto en el quinteto de cabeza sin perder de vista el primer lugar.

Dentro de ese grupo cabecero viaja el cuarto clasificado: Jerez-Azuaga (17.00), partido con solera en el fútbol extremeño en el que empatar puede que no les sirva de mucho a ninguno.

También a las cinco de la tarde, hora a la que comenzarán cinco partidos, está fijado el Cabeza del Buey-Atlético Pueblonuevo; el colista ha recuperado muchas esperanzas de salir del pozo y visita al equipo revelación de la temporada, que ha salido de la zona de playoff después de tres jornadas sin ganar.

La jornada se cerrará con el Gévora-Santa Amalia (18.00), que enfrenta a dos equipos que últimamente puntúan poco y entre los que el equipo local siente mayor presión por la cercanía de la zona peligrosa.