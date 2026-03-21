El Extremadura salió reforzado de su visita a Estepona tras empatar a uno en un encuentro en el que, por juego, ocasiones y personalidad, mereció mucho más. El conjunto azulgrana firmó un partido muy completo, especialmente en una primera mitad de gran nivel, y demostró que sigue plenamente metido en la pelea por los puestos de 'playoff' de ascenso.

Desde el pitido inicial, el choque fue dinámico, con alternativas y buen ritmo por parte de ambos equipos. El Extremadura arrancó bien plantado, muy ordenado sobre el césped y con las ideas claras: frenar las primeras acometidas del Estepona y salir con peligro al contragolpe. Sin embargo, el plan sufrió un contratiempo temprano. En el minuto 10, Gio Zarfino tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas musculares, obligando a David Rocha a reorganizar el equipo. Miguel Cera entró en su lugar, pasando al lateral derecho, mientras Imanol Barace adelantó su posición.

Pese al revés, el Extremadura no perdió el pulso del partido. De hecho, tuvo una de las primeras ocasiones claras en el minuto 16, con un centro de Tala que encontró a Miguel Cera, cuyo remate, algo falto de convicción, fue despejado casi bajo palos por la defensa local. Respondió el Estepona con un disparo lejano de Heber Peña que se marchó alto, pero el dominio alterno se mantenía.

El conjunto visitante volvió a rozar el gol con un potente disparo de Robe Moreno desde la frontal que se fue por encima del travesaño. Y en el minuto 34 llegó la ocasión más clara de la primera parte: Barace remató un saque de esquina botado por Dieguito, obligando a Alfonso Liceras a lucirse con una gran intervención. Antes del descanso, Ballarín tuvo la réplica para el Estepona, pero su disparo mordido fue bien resuelto por Robador.

La primera mitad dejó sensaciones muy positivas para el Extremadura, sólido en defensa, inteligente en la presión y peligroso tanto al contragolpe como en acciones a balón parado.

Segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, el guion se complicó pronto. Apenas cinco minutos después de la reanudación, Caro adelantó al Estepona con un gran remate de cabeza tras una falta lateral. El golpe no amilanó al Extremadura, que lejos de venirse abajo, reaccionó con carácter y ambición.

Los de Rocha se lanzaron a por el empate y comenzaron a acumular ocasiones. Manu Ramírez tuvo una clara, Carlos Cordero rozó el gol con un cabezazo que obligó de nuevo a Alfonso a intervenir con acierto, y el premio acabó llegando en una gran acción colectiva. Juanmi filtró un pase preciso para Dieguito, que recortó hacia dentro y definió con un disparo al palo corto para establecer el 1-1.

El empate hizo justicia, pero el Extremadura no se conformó. En los minutos finales, Juanmi Callejón estuvo a punto de culminar la remontada con un remate que se marchó rozando el palo, mientras que Alfonso volvió a erigirse en protagonista para evitar el triunfo visitante.

Al final, reparto de puntos en Estepona, aunque con la sensación clara de que el Extremadura dejó escapar una victoria que tuvo en su mano. Un empate que sabe a poco, pero que refuerza la imagen de un equipo competitivo, valiente y decidido a seguir luchando por el playoff de ascenso.