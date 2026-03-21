El extremeño Jorge Campillo, líder en China

El golfista cacereño Jorge Campillo afrontará este domingo la jornada definitiva del Hainan Classic, del DP World Tour, con serias opciones de conquistar el título después de colocarse colíder al término de la tercera ronda. Campillo comparte la primera posición con el estadounidense Jordan Gumberg, ambos con un acumulado de -12, aunque el extremeño llega reforzado tras firmar este sábado una vuelta de 67 golpes, dos menos que su rival directo, que entregó una tarjeta de 69. De vencer, Campillo conseguiría su cuarto torneo internacional en lo que antes era el Circuito Europeo.

El golfista formado en el Norba Club cacereño, que ya advirtió hace meses en este diario que se veía con condiciones para vencer en torneos, dio un paso al frente en la penúltima jornada con una actuación muy sólida. Sumó birdies en cuatro de sus primeros siete hoyos, mantuvo además su tarjeta sin bogeys y añadió un quinto acierto en el hoyo 12, suficiente para alcanzar el liderato. Su regularidad y su buen momento le permiten presentarse en la ronda final como uno de los grandes favoritos al triunfo en la isla china de Hainan.

A solo un golpe se sitúa el sudafricano Dylan Fritelli, que con una ronda de 66 también se mete de lleno en la pelea por el título, informa Efe.

La cuarta y última ronda se disputará este domingo, con Jorge Campillo en una posición inmejorable para pelear por la victoria en el torneo chino, cuyo último ganador fue el inglés Marco Penge.

El resto

En el resto de la participación española, Sebastián García marcha con -10, Rocco Repetto con -8, Ángel Hidalgo con -5, Ángel Ayora e Iván Cantero con -4, Rafa Cabrera con -3 y Manuel Elvira y Quim Vidal con -2.

No superaron el corte Eugenio López-Chacarra, Adri Arnaus, Nacho Elvira y Pablo Larrazábal.