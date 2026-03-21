Fútbol
Partido vital para el Coria en campo del Orihuela
Los celestes tienen por delante una de sus siete finales anticipadas ante un rival directo en la lucha por el playoff y que está llamado a ser favorito
El Coria encara este domingo (18:30 horas) un duelo determinante en sus aspiraciones de disputar el playoff de ascenso. Los celestes visitan el estadio de Los Arcos para medirse al Orihuela en el encuentro que cierra la jornada del Grupo V, en lo que ya se percibe como la primera de las siete finales que restan hasta el final de temporada.
El conjunto dirigido por Rai se juega mucho más que tres puntos. Enfrente tendrá a un rival directo, un Orihuela que acecha en la clasificación a tan solo dos puntos. Una victoria cauriense no solo permitiría abrir una brecha de cinco puntos (con el gol average a favor), sino que podría resultar decisiva a estas alturas del campeonato para dejar a los alicantinos fuera de la pelea por el playoff, reduciendo la pugna a un mano a mano con el Tenerife B.
El Coria llega a la cita reforzado tras romper la pasada jornada su mala dinámica. El triunfo ante el Intercity puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar y ha devuelto la confianza a un equipo que vuelve a mirar de frente al objetivo del playoff, sin perder de vista la clasificación para la Copa del Rey, que actualmente mantiene.
En el capítulo de bajas, Rai no podrá contar con Mercadal, aún en la recta final de su recuperación, ni con Juanjo Chavalés, que cumplirá su último partido de sanción tras su expulsión en Getafe.
Otro de los factores a tener en cuenta será el largo desplazamiento. La expedición celeste cruzará España de oeste a este durante toda la jornada del sábado, un viaje exigente que podría suponer un hándicap físico. Sin embargo, el técnico ha restado importancia a este aspecto, confiando en que el equipo llegará en condiciones óptimas tras el descanso previo al encuentro.
La distancia y el horario impedirán que el equipo esté arropado por su afición como en otros desplazamientos, aunque el Coria buscará sobreponerse a ello en un escenario siempre exigente como Los Arcos.
Alineaciones probables
ORIHUELA: Buigues, Rubén García, Salto, Peregrina, Juanma García, Booker, Miranda, Monterde, Torres, Sánchez y Solsona.
CORIA: Alonso, Currás, Iñaki León, Domínguez, Jacobo, Sergio Gómez, Tapia, Bautista, Dawda, Toper y Mba.
ÁRBITRO: Sergi Rimbau (Cataluña).
ESTADIO: Municipal Los Arcos.
HORA: 18.30
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