Baloncesto. Liga Femenina Challenge
El Al-Qázeres, «sin nada que perder» en la pista del Unicaja
El conjunto de Jesús Sánchez juega esta domingo en Málaga (12.30 horas) con todas sus internacionales sanas
El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura retoma este domingo la Liga Femenina Challenge con una de las salidas más exigentes del calendario, la visita a la pista del Unicaja Mijas (12.30 horas).
Tras el parón por las selecciones, el técnico Jesús Sánchez explicó el viernes que el equipo afronta esta vuelta a la competición con la vista ya puesta en el desenlace del curso. En estos siete encuentros que restan se decidirá si se amarra una clasificación para el ‘playoff’, que parece muy bien encaminada.
Sánchez habló con el alivio de haber comprobado que sus cuatro internacionales han regresado sanas y salvas de sus compromisos: la argentina Victoria Gauna y las portuguesas Josephine Filipe, Raquel Laneiro e Inés Ramos. «Vienen con cierto cansancio, pero físicamente están bien y sin mayores problemas», aseguró. A diferencia de otras ‘ventanas FIBA’, como la que costó una severa lesión muscular a Laneiro, el peaje ha sido menor.
Preparación mental
Con ese contexto, el trabajo semanal ha tenido que enfocarse más al plano mental que al físico. «La carga que podemos poner nosotros en los entrenamientos es muy bajita y tendremos que trabajar más la cabeza, más de tener claro lo que queremos hacer allí que lo que podamos plantear en la pista en horas de entreno», explicó.
El rival, además, eleva el nivel de motivación de un Al-Qázeres que afronta el choque sin complejos. «Sabemos que hay dificultad, que allí son tremendamente fuertes, pero no tenemos nada que perder. Que este partido venga justo después del parón puede ser hasta positivo», subrayó.
El entrenador quiso enmarcar la cita dentro de un calendario que considera muy definido para las aspiraciones del conjunto extremeño: «Las cuentas son claras. Tenemos tres salidas muy complicadas, contra tres equipos que están entre los cinco primeros como Unicaja, Azulmarino Mallorca y Melilla, y los cuatro partidos en casa son prácticamente con rivales directos».
Así es que es fácil deducir que dar la sorpresa en Málaga «sería un paso de gigante», pero que la prioridad es amarrar la mayor parte de choques en el Multiusos, «cuando tendremos que hacer todo el llamamiento posible a todo el mundo y nosotras mismas ser fuertes para ojalá poder colarnos en el ‘playoff’».
Sánchez considera que el equipo llega bien posicionado, pero insistió en que el camino debe recorrerse «paso a paso». Lo curioso de este choque es que podría repetirse en la eliminatoria que da acceso a la final a cuatro por la segunda plaza de ascenso. Parece claro que Unicaja acabará entre el tercero y el quinto puesto y que el Al-Qázeres, si mantiene su línea, lo hará entre el sexto y el noveno. «Debemos tener claro que hay que ser capaces de competir con este tipo de equipos, aun sabiendo que no es el partido en el que te vas a jugar la vida», advirtió Sánchez.
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