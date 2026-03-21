Rena y López Bolaños jugarán la final de la Copa extremeña de fútbol sala

Las previsiones se cumplieron y los dos equipos más en forma del fútbol sala masculino extremeño jugarán la final de la Copa King Long. El Grupo López Bolaños se medirá este domingo al Bambatam Rena (12.00, pabellón de Almaraz) por el título de campeón de la XII Copa de Extremadura. Respectivamente, el equipo de Fuente del Maestre, desde el grupo IV de Segunda B, aspira esta temporada a repetir playoff de ascenso a Segunda División y el de Rena lidera en solitario el grupo 23 de Tercera División.

Este sábado, ambos partidos en el pabellón almaraceño que registró una gran entrada de aficionados, se disputaron dos intensas semifinales. En la primera: Grupo López Bolaños 3-Buhersa Fyerpa Talayuela 1. Todos los goles en la segunda parte; Manuel y Yeray adelantaron a los fontaneses, recortó Faysal y repitió acierto Manuel desde campo propio, mientras defendía el portero jugador del rival, para cerrar el marcador.

A continuación, Bambatam Rena se impuso desde su condición de líder de tercera ante un Primera División Extremeña como es el Madroñera, para ganar por 9 goles a 4. Por el intenso movimiento del marcador, esta semifinal fue distinta a la anterior. Goles del Bambatam de Israel 4, Jesús Búrdalo 2, Hugo 2 y Oscar y del Madroñera de Jorge 2, Borreguero e Iván.

El viernes

El viernes se disputaron, en distintas sedes, los partidos de cuartos de final: Buhersa Fyerpa Talayuela 8-Don Bosco 4; Jarandilla 5-G. López Bolaños 5 (4-5 en los penaltis); Bambatam Rena 5-Jerez 3 y Cristo de Serradilla 2-Madroñera 3.

Es la quinta final consecutiva de Copa de Extremadura que jugará el Grupo López Bolaños (con dos títulos de campeón en los años 2023 y 2024) y la primera para el Bambatam Rena.