«Estamos vivos», proclama el Cacereño ante su visita al Avilés

El Cacereño afronta este domingo (18.15 horas) una nueva cita de peso en Avilés dentro de su lucha por la permanencia. Julio Cobos, como ha hecho en los anteriores partidos y lo seguirá haciendo en los que vienen, no lo escondió en su comparecencia previa del viernes: «Tenemos un partido trascendental», destacó el técnico, intentando poner un barniz positivo al compromiso. «Estamos muy vivos», reiteró.

Hizo referencia también a los problemas del rival, que ha pasado de estar en la zona alta a convertirse en un adversario directo. Solo cuatro puntos separan a los asturianos (decimocuartos, con 33) de los extremeños (decimoctavos, con 29).

El mensaje del entrenador es claro: su equipo sigue con vida en el momento decisivo del curso, pese a que los resultados no están acompañando últimamente. Tras un inicio de 2026 muy esperanzador, esa reacción se ha visto frenada en los últimos cuatro encuentros, saldados con dos empates y dos derrotas.

¿Qué ha cambiado en este último mes? «Nada, solamente los resultados», empezó respondiendo Cobos, aunque a continuación admitió que la proliferación de bajas había hecho daño en el trabajo diario. «Cuando hemos tenido más gente para poder elegir, el equipo ha competido mejor. Tener futbolistas suficientes en los entrenamientos hace que sean más competitivos», indicó.

Aseguró, eso sí, que no le gusta «acordarse de los que no están» y que el diagnóstico sobre la segunda vuelta es positivo. «Estoy contento con el esfuerzo que hemos hecho en todos los partidos», afirmó, con la única excepción de la derrota ante el Racing de Ferrol (3-1).

Más opciones

La cuestión de las ausencias se ha ido corrigiendo y en la enfermería, siempre según la información oficial, ya solo están Osama y Deco, este último lesionado hasta la próxima temporada. Ante el Avilés podrían volver a tener minutos Rubén Sanchidrián y Miguel Berlanga, dos jugadores que pueden dar amplitud a las bandas, aunque parece difícil que sean titulares todavía.

La alineación inicial se parecerá, por tanto, mucho a la que empató a cero ante la Ponferradina el pasado domingo (0-0), incluyendo a Álex Quevedo en la portería por tercera vez consecutiva. «Hicimos un muy buen partido y creo que fuimos mejores que ellos. ¿Qué nos faltó? Pues nos faltó definir algunas de las ocasiones que tuvimos», defendió.

Los jugadores del Cacereño abandonan el campo tras el 0-0 ante la Ponferradina. / Jorge Valiente

Aprovechó también para señalar el principal lastre del equipo: la falta de puntería. «Es el déficit que estamos teniendo, porque en cuanto a esfuerzo, ganas y querer ser mejor que el equipo contrario, creo que lo hemos hecho durante toda esta segunda vuelta», sentenció.

En esa línea, Cobos quiso sostener el discurso de la fe: «Tenemos que trabajar mucho y correr muchísimo y después aparecerá el acierto, que va a depender un poco de la calidad o del día que puedas tener. Es la suerte que también se necesita en la vida, en todos los aspectos, y en el fútbol también». Puso como ejemplo los dos tiros al poste ante la Ponferradina y que, en acciones similares, como en uno de los tantos del Guadalajara, «un centro al segundo palo que entra por la escuadra», el Cacereño viese escapar puntos.

Rival a la baja

Respecto al Avilés, espera «un rival peligroso, pese a que su segunda vuelta no esté siendo tan sólida como la primera, en la que llegaron a estar en zona de ‘playoff’. Ahora están teniendo más problemas». Eso no le resta precaución: «Creo que es un equipo que transita muy bien, que tiene gente muy rápida», avisó.

Y tiró de memoria para subrayar el precedente: «En la primera vuelta a nosotros nos hizo mucho daño». Y tanto: en la undécima jornada se produjo la derrota más grosera de la temporada para los verdes, un 0-4 en el Príncipe Felipe que aún escuece.