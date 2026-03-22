El Barça B funde al Cacereño Femenino

1-CACEREÑO FEMENINO: Delia, Victoria Arévalo (min. 62, Yorladiz), Midori (min. 62, Fukuta), Bella (min. 46, Leivis), Cora Jiménez, Sara Rubio, Carmen Acedo (min. 81, Matlou), Caicedo (min. 46, Ale López), Marina Mielgo, Tsubaki, Lezcano. 5-BARCELONA B: Rocío Romano, Celia Segura (min. 59, Arufe), Lobo, Chlander, Cabetas, Ainoa Gómez (min. 75, Enma Gálvez), Noa JIménez (min. 75, Azraf), Rosalía, Natalia Escot, Daniela, Leia Martret (min, 59, Lorella). GOLES: 0-1-MIn. 20:Natalia Escot. 1-1-Min. 27:Sara Rubio, de penalti. 1-2-Min. 49: Noa Jiménez. 1-3-Min. 70:Rosalía. 1-4-Min. 80:Rosalía, de penalti. 1-5-Min. 83:Azraf. ÁRBITRA: Amy Peñalver (Comité Balear). Mostró tarjetas amarillas a las locales Delia, Sara Rubio, Bella, Yorladiz y Carmen Acedo y a las visitantes Celia Segura, Laia Martret y Noa Jiménez. INCIDENCIAS: Buena entrada en el Manuel Sánchez Delgado.

No pudo ser. El rodillo del filial del Barcelona acabó por aplacar la intensidad y la moral del Cacereño Femenino, que en el primer tiempo soñó con sorprender al líder para luego desfallecer en la continuación ante el virtuosismo del oponente, en absoluto al alcance de las de Ernesto Sánchez. Al final, el 1-5 fue fiel reflejo de la superioridad catalana ante la debilidad física y psíquica de las verdes, que siguen en zona de descenso y que las van a pasar canutas para conseguir el objetivo marcado. Aun así, la fe no ha faltado ni una sola vez a este club ni a este equipo. Jamás.

Los inicios ya no pintaban bien. Ni siquiera los prolegómenos. El cuadro de Ernesto Sánchez había sufrido el varapalo psicológico de la lesión en el entrenamiento de su capitana y líder, la portera Tatiana. Delia, también con problemas, era la sustituta.

Gran comienzo

Pero el Cacereño se lo creyó. Era superior el equipo local en el inicio, asfixiando a su rival arriba ante un Barça B que tiene como filosofía sacar el balón jugado, como se proclama en la orgullosa Masía.Es el ADN inconfudible e innegociable en todo momento.

La tuvo Lezcano en posición inmejorable, sola ante la meta oponente, pero su disparo de zurda se fue a las manos de Rocío Romano.

En el fútbol ocurre que aun el rival agazapado, por poderoso, puede darte un zarpazo en cualquier momento. Así fue. Lo hizo a renglón seguido de la oportunidad local en una contra de manual culminada en gol por Natalia Escot. Era el minuto 20.

Lejos de venirse abajo, el corajudo CPC se aupó sobre su propio destino al punto de que Sara Rubio, a la segunda, tras la repetición, aprovechó un penalti para empatar tras una acción inteligente de la japonesa Tsubaki.

Antes del asueto, estuvo cerca el 1-2 con una acción diáfana de Ainoa Gómez en el intercambio de golpes. El partido tenía ritmo. Pinilla, que lució con una notable entrada, se divertía.

Carmen Acedo, por enésima vez la mejor del equipo verde, estaba siempre en el suelo, castigada por la fortaleza catalana,mezclada a veces conlógica dureza. Delia salvó otro gol visitante en el último instante.

Segunda parte

Había que darlo todo ya. Salieron Leivis y Ale López a la vuelta por las mermadas Caicedo y Bella, ésta además con tarjetas.

Lo intentaron de inicio una y otra vez las verdes, pero las fuerzas ya no eran tantas. El orgullo y la casta no eran suficientes.

Con este panorama y la amenaza en el contragolpe de las culés era cuestión de tiempo el desequilibrio. Y llegó en otra contra que cogió a trasmano a las extremeñas que culminó a placer Rosalía.

Una y otra vez, desde entonces, las virtuosas futbolistas catalanas ganaban la espalda a las extremeñas para enlazar goles, uno tras otro. Si piedad. Y la foto se empezó a repetir para desesperación local y de la grada. Los nuevos cambios de Ernesto Sánchez ya no podían revertir la ireversible dinámica.

Ya no hubo discusión en Pinilla, entregados todos a la insultante jerarquía barcelonista. El líder abusó ya del CPC, cariacontecido y superado en todos los ámbitos ante lo que le vino encima. En cierto modo, era el desenlace más normal que podía ocurrir. Quedan ahora cuatro partidos para arreglar la situación, pero es evidente que el Cacereño va a pasar las de Caín.