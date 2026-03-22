El Cacereño no remata al Avilés

1-REAL AVILÉS: Nando; Guzmán Ortega, Babin, Eze, Campabadal; Kevin Bautista, Christian Rivera (Luis Alcalde, 78´); Isi Ros (Natalio, 89´), Santamaría (Javi Cueto, 58´), Cayarga (Adri Gómez, 78´); Raúl Rubio (Quicala, 58´). 1-CACEREÑO: Quevedo; Emi (Miguel, Berlanga, 66´), Alonso, Javi Barrio (Adri Crespo, 88´), Iván Martínez; Monerris (César Gómez, 88´), Nico Conesa (Raúl Sanchís, 73´), Hyjek, Joserra; Palacín (Iván Fernández, 66´) y Diego Gómez. GOLES: 0-1 (35´) Nico Conesa. 1-1 (63´) Javi Cueto. ÁRBITRO: Olatz Rivera Olmedo (Colegio Vasco). Amarillas al local Babin, y a los visitantes Emi, Conesa, Alonso y Javi Barrio. INCIDENCIAS: Municipal Román Suárez, con aficionados del CPC en las gradas.

El Cacereño arrancó un empate a domicilio ante el Real Avilés Industrial (1-1), en un partido en el que los extremeños se adelantaron en el marcador con un gol de Nico Conesa. Sin embargo, los asturianos apretaron en la segunda mitad, en la que lograron la igualada por medio de Javi Cueto. Con este resultado, el bloque de Julio Cobos sigue a tres puntos de la salvación. La duda es saber si está igualada le va a servir para la permanencia.

Desde el pitido inicial, los dos conjuntos apostaron por una presión alta que dificultó enormemente la salida de balón del rival. El centro del campo se convirtió en un auténtico campo de batalla, con continuas disputas y pocas concesiones. Las defensas se impusieron con claridad a las delanteras, provocando que las ocasiones fueran contadas en del primer tiempo.

La primera aproximación con cierto peligro llegó del lado local. Corría el minuto 12 cuando el Avilés logró robar en campo contrario, generando una acción rápida que culminó Santamaría con un disparo desde la frontal que se marchó fuera por escasos centímetros, rozando el poste. Fue un aviso de los asturianos en medio de un partido espeso.

Palacín, cerca

El Cacereño respondió pasado el ecuador del primer cuarto de hora. En el minuto 20, Palacín conectó un remate dentro del área que obligó a intervenir a Eze, providencial. A partir de ahí, el choque regresó a su dinámica inicial: mucha brega, interrupciones constantes y escasa claridad en los últimos metros.

En el minuto 25 llegó una de las acciones más protestadas del encuentro. El conjunto extremeño reclamó penalti por un posible derribo sobre Diego Gómez dentro del área, pero la colegiada no apreció infracción y dejó seguir el juego, desatando las quejas visitantes.

Y apareció la acción que decantaría el partido en esta primera mitad a favor del cuadro extremeño. En el minuto 35, tras asistencia de Diego Gómez, Nico Conesa sacó un potente disparo desde fuera del área, un auténtico latigazo que sorprendió a Nando y se coló en la portería local, firmando el 0-1.

Conesa y Monerris celebran el 0-1. / CP Cacereño

El tanto supuso un golpe duro para el Avilés, que trató de reaccionar antes del descanso. Sin embargo, el bloque dirigido por Julio Cobos se mostró muy sólido en defensa, cerrando espacios y desactivando cualquier intento de los asturianos por igualar la contienda. Con esta mínima ventaja para el Cacereño se llegó al descanso, tras una primera mitad marcada por la igualdad, la intensidad y el peso de la clasificación, en la que un solo acierto marcó la diferencia.

Segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, el duelo entre el Real Avilés y el Cacereño mantuvo la igualdad que había marcado la primera mitad, aunque con un punto más de ritmo y ambición por parte del conjunto local. Consciente de la necesidad de reaccionar, el técnico avilesino, Dani Vidal, movió el banquillo en busca de mayor profundidad.

La entrada de Javi Cueto y Quicala dio un aire renovado al ataque blanquiazul. Ambos futbolistas tardaron poco en entrar en contacto con el juego y protagonizaron las primeras acciones de peligro del segundo acto. En el minuto 59, Quicala firmó una gran internada por el costado derecho, desbordando a su par y sirviendo un preciso pase atrás que Kevin Bautista no logró concretar, enviando su remate por encima del larguero.

El empuje asturiano iba en aumento y tuvo premio apenas cuatro minutos después. En el 63, una nueva incursión por banda derecha, esta vez protagonizada por Cayarga, terminó con un centro medido que encontró la cabeza de Javi Cueto. El delantero no perdonó y envió el balón al fondo de la red, estableciendo el 1-1.

Confianza local

El gol reforzó la confianza de los locales, que vivieron sus mejores minutos del encuentro. El equipo asturiano se adueñó del balón y encerró por momentos al conjunto visitante. Sin embargo, la figura del guardameta Quevedo emergió como salvadora para los extremeños, con dos intervenciones de gran mérito en los minutos 67 y 68.

Ante el dominio local, Cobos, también introdujo cambios para refrescar a su equipo y tratar de equilibrar el partido. Con el paso de los minutos, el Cacereño logró sacudirse la presión y comenzó a ganar metros, volviendo a asomarse al área rival. En el minuto 71, Javi Barrio tuvo una buena oportunidad para adelantar nuevamente a los visitantes, pero su remate de cabeza no encontró portería. Fue un aviso en medio de un tramo del partido en el que el choque volvió a equilibrarse.

En los compases finales, el Avilés apretó en busca del tanto de la victoria, empujado por su afición y por la inercia positiva tras el empate. Y el Cacereño todavía tuvo un par de contras que no convirtió por verdadera torpeza en el momento de definir.