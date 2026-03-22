Celia García no tiene piedad del Al-Qázeres

75 - UNICAJA MIJAS: Lydia Rivers (15), María Roters (6), Alba Orois (8), Tayra Eke (11), Celia García (16) -cinco inicial- Cesarina Capellán (3), Elena Moreno (6), Bintou Lo Sylla (0), Sofía Galerón (10). 68 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Raquel Laneiro (5), Laura Salmerón (3), Nerea Liste (15), Josephine Filipe (12), Victoria Gauna (6( -cinco inicial- Lucía Fontela (2), Clara Prieto (9), Valeria Becerra (0), Lucía Méndez (1), Inés Ramos (15). MARCADOR POR CUARTOS: 22-11, 44-32 (descanso), 52-51 y 75-68 (final). ÁRBITROS: Javier Villanueva Tena (colegio madrileño) y Juan Antonio Expósito Ruf (colegio andaluz). INCIDENCIAS: Partido de la Liga Femenina Challenge disputado en el pabellón Martín Urbano.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura no pudo conseguir la victoria en su visita al Unicaja Mijas (75-68). Las de Jesús Sánchez sabían que la de Málaga era una de las salidas más complicadas que les quedan en esta recta final del campeonato, y los peores presagios se confirmaron ante un oponente que dominó gran parte del encuentro, sobre todo con mucho más acierto en los lanzamientos y una clara superioridad en el rebote, que acabó siendo decisiva ante un rival que solo consiguió anotar 4 triples de 21 intentos y 18 canastas de 2 de 48 lanzamientos. Unos malos porcentajes que pesaron como una losa, pese a que el equipo tuvo opciones hasta el final gracias a su buen trabajo de presión. Además, en el momento supremo, Celia García, exjugadora del club cacereño, sentenció con sus aciertos.

El partido no comenzó bien para el Al-Qázeres, con un rival que presionaba bien en defensa, cortando las penetraciones de su adversario, y que, además, no fallaba a la hora de lanzar, consiguiendo colocarse con 7 puntos de renta en apenas tres minutos (11-4). Pero no perdieron la calma las de Jesús Sánchez. Movió el banquillo el técnico visitante, que conseguía que las suyas se mostrasen mucho más contundentes en defensa, cortando las subidas en velocidad del rival y dificultando sus lanzamientos para evitar que las cosas fuesen a más y mantenerse en el partido (15-10, minuto 7). Pero en la recta final del cuarto las extremeñas se deshicieron de nuevo, y Elena Moreno y un triple final de Capellán lanzaban a las malagueñas hasta los 11 puntos de renta al minuto 10 (21-10).

Ya en el inicio del segundo cuarto, las de Jesús Sánchez volvían a hacerse fuertes en defensa, cortando las penetraciones del rival, mientras Inés Ramos lideraba el ataque y conseguía acercar a las suyas en el luminoso (23-17, minuto 12). Pero las locales reaccionaban y, con tres tiros libres, recuperaban la máxima de 12 puntos a su favor (29-17, minuto 13). El Al-Qázeres fallaba demasiados lanzamientos y empezaba a dejarse llevar por la precipitación, tomando malas decisiones y perdiendo balones que daban alas a Unicaja Mijas.

Y es que las malagueñas no desaprovechaban los errores de su rival, cuajando unos buenos minutos que les permitían pasar por el ecuador del cuarto con 13 puntos de renta (35-22). A partir de ahí, sin embargo, parecía que las andaluzas levantaban el pie del acelerador. Mientras, el cuadro extremeño apretaba los dientes de nuevo y conseguía, al menos, evitar que el rival siguiese abriendo brecha, aunque, pese a todos sus esfuerzos, se iba al descanso todavía con 12 puntos de desventaja (44-32).

Jugada del encuentro entre malagueñas y cacereñas. / Unicaja B. Press

Segunda parte

Había que seguir probando y, con unos porcentajes de tiro bajos, el Al-Qázeres apostó en el inicio del tercer cuarto por meter más físico y tratar, al menos, de evitar que el rival encontrase aro. Subieron el listón defensivo las de Jesús Sánchez y las locales tardaron más de tres minutos y medio en anotar sus primeros puntos en este cuarto, aunque lo cierto es que en ese tiempo las cacereñas tampoco habían visto aro con facilidad y solo habían conseguido recortar en 3 puntos las diferencias (44-35). Pero no desfallecieron y, pese al triple de Celia García, se mantuvieron firmes para ver cómo Inés Ramos y Nerea Liste devolvían la esperanza, colocando al equipo a 7 puntos del rival (47-40, minuto 25).

Paraba el partido el técnico local en busca de un revulsivo para sacar a las suyas de la sequía ofensiva, pero lo cierto es que no lo encontró. La defensa en zona de las extremeñas seguía secando el ataque de las malagueñas y el ataque empezaba a funcionar también, consiguiendo generar ahora buenas posiciones de tiro para colocarse a solo un punto del rival y entrar en el último cuarto con el partido completamente abierto (52-51).

El momento supremo

El último cuarto comenzó con mucha igualdad y un intercambio de canastas que se prolongó durante casi tres minutos, manteniendo con vida a las cacereñas (57-56). Pero apretaban las locales en defensa y volvían los fallos en el lanzamiento del Al-Qázeres, que veía cómo el rival se escapaba de nuevo con un parcial de 8-0 que las colocaba con 10 puntos de renta mediado el cuarto (65-56).

Lo intentaron todo las de Jesús Sánchez, que a falta de un minuto para el final llegaron a colocarse de nuevo a 4 puntos gracias al acierto de Josephine Filipe (70-66). Pero la defensa local hizo un último esfuerzo, a la vez que Celia García aparecía en el momento decisivo para romper la resistencia de las extremeñas con un triple y dos tiros libres que daban la victoria a las suyas.