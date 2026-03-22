El Coria confirma su resurrección ante un rival directo

0 - ORIHUELA: Buigues; Rubén García, Marc, Álex Peregrina (Nacho Vila, min. 70), Juanma (David Rodríguez, min. 85); Monterde (Lara, min. 64), Booker, Gonzalo, Fran Rivera (Solano, min. 46), Ángel Sánchez (Camilo, min. 64); Solsona. 4 - CORIA: Aarón Alonso; Currás, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo; Javi Tapia (Sergio Gómez, min. 70), Bautista, Adri Pérez (José Antonio, min. 85); Dawda (Benji Núñez, min. 61), Toper (Hugo López, min. 70), Mba (Tomy, min. 85). GOLES: 0-1: min. 9, Mba. 0-2: min. 48, Jacobo. 0-3: min. 86, Benji Núñez. 0-4: min. 94, Tomy. ÁRBITRO: Sergi Rimbau Guillaumes (comité catalán). Amarilla a Buigues, Juanma, Camilo; y Javi Tapia. Roja al local Lara (81’). INCIDENCIAS: Estadio Los Arcos. Unos 3.500 espectadores.

El Coria regresó a los puestos de fase de ascenso tras firmar en Los Arcos de Orihuela su mejor actuación a domicilio de la temporada (0-4). Después de semanas de dudas y tras derrotar al Intercity el pasado domingo en La Isla, el equipo de Rai Rosa pasó por encima de un rival directo que había llenado su histórico estadio con la intención de adelantar a los caurienses en la clasificación. Pero en el campo solo hubo un color, el celeste, y, a falta de seis jornadas, el sueño del playoff se ve cada vez más cerca.

El ambiente confirmó desde el inicio que el partido era una final. Apenas dos puntos separaban a oriolanos y caurienses, que además habían empatado sin goles en la primera vuelta, de modo que el ganador se llevaba también el golaveraje particular. Rai Rosa no especuló y apostó por un once de garantías, con la vuelta de Adri Pérez por Sergio Gómez.

El encuentro no pudo arrancar mejor para el Coria. Tras unos primeros minutos de tanteo, Domingo Mba abrió el marcador en el minuto 9 y silenció a la grada. El tanto obligó al Orihuela, dirigido por los hermanos Carlos y Miguel de las Cuevas, a asumir riesgos. Los locales reaccionaron con un gran disparo de Gonzalo al que respondió Aarón Alonso, mientras el conjunto extremeño esperaba su momento para correr.

Así se cerró un primer tiempo equilibrado, competido y con mucho en juego. La última ocasión antes del descanso fue para Solsona, cuyo remate rozó la red por fuera y provocó el engaño óptico de parte de la grada. El Coria se marchó al vestuario con ventaja y la sensación de que aún quedaba mucho por sufrir para amarrar su primera victoria fuera de casa desde la lograda en Fuenlabrada dos meses atrás.

Jacobo encarriló el triunfo tras el descanso

El Orihuela movió el banquillo tras el descanso con la entrada de Rubén Solano, ex del Cacereño, pero el golpe definitivo volvió a darlo el Coria. Jacobo hizo el 0-2 a la salida de un córner botado por Toper y Buigues acabó amonestado por sus protestas. Con todo a favor, Rai Rosa refrescó el once y acertó de lleno. La expulsión de Lara, a diez minutos del final, terminó de derribar a los alicantinos. Y fueron dos de los recambios, Benji Núñez, con una aparatosa máscara en el rostro, y Tomy, quienes cerraron la goleada.

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El Coria enlaza así dos victorias seguidas, ambas con la portería a cero, y se mete de lleno en la pelea por una de las cinco primeras plazas. El próximo sábado, a las 18.30, recibirá en La Isla a un Yugo Socuéllamos revitalizado, colista aún, pero capaz de sumar siete de los últimos nueve puntos, incluido un empate en casa del líder, el Rayo Majadahonda, con firmeza en el tramo final.