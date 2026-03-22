El Don Benito se mete en un lío y Moralo y Badajoz en la pelea

La vigésimo séptima jornada de Tercera Federación deja la pelea por el título al rojo vivo a tenor de un Don Benito inoperante fuera de casa. Los calabazones empataron ante el Calamonte, antepenúltimo clasificado, y se meten en un buen lío tras la victoria del Moralo en Motehermoso. Todo en una jornada que arrancó el sábado con la victoria del Villafranca por 1-2 ante el Puebla de la Calzada.

Calamonte 1-Don Benito 1

Empate con sabor a derrota del Don Benito en su visita al Calamonte, partido que acabó con empate a uno y que comprime la pelea por el título de liga. Se adelantaron los rojiblancos con un gol de Higor Rocha al cuarto de hora de la segunda mitad, pero Fran Márquez, de penalti en el descuento, puso las tablas en el marcador. El Don Benito es líder con 55 puntos, solo dos más que el Moralo. El Calamonte sigue antepenúltimo con la salvación a un punto.

Montehermoso 1-Moralo 2

Épico triunfo del Moralo en el descuento para imponerse por 1-2 en su visita al Montehermoso. Los de Navalmoral de la Mata se adelantaron en el marcador por mediación de Perdi, pero Frank empató para los locales posteriormente. Y cuando parecía que el empate imperaría en el marcador, apareció Ismael para desatar la locura y marcar el gol de la victoria. Un triunfo que acerca al Moralo al líder Don Benito a solo dos puntos. El Montehermoso está ahora a dos puntos de la salvación.

Llerenense 0-Badajoz 3

El Badajoz logró una contundente victoria por 0-3 en su visita al siempre complicado Fernando Robina para medirse al Llerenense. Los de Miguel Ángel Ávila ganaron el encuentro gracias a los tantos de Álex Alegría, Pablo Rodríguez y Lolo González. Un triunfo que acerca al Badajoz a cinco puntos del líder cuando aún restan siete jornadas por disputar. El Llerenense, en mitad de tabla, es décimo con 35 puntos en su haber.

Jerez 2-Azuaga 3

Entretenido encuentro el que protagonizaron Jerez y Azuaga y que al final acabó decantándose en favor de los de la Campiña Sur por 2-3. Se adelantaron los locales por mediación de Chema Chávez de penalti, pero Erik Aguado, con un doblete, le dio la vuelta la marcador antes del descanso. En la segunda parte empató Bancalero para lso templarios y Vera le dio el gol de la victoria al Azuaga. El conjunto azuagueño es cuarto con 49 puntos y se queda a seis del líder. El Jerez, noveno, tiene 36.

Jaraíz 3-Diocesano 0

El Jaraíz se impuso por 3-0 en casa ante un Diocesano que no conoce la victoria desde el 1 de febrero. Se adelantó el cuadro verato por mediación de Alfre y Talyson en la primera parte. Luego, en la segunda, Luismi Bueno puso el tanto de la tranquilidad para un Jaráiz que es quinto con 48 puntos. El Diocesano marca la salvación con 21 puntos, solo uno más que el Calamonte de Cubi.

Cabeza 2-Pueblonuevo 0

El Cabeza del Buey resolvió el partido ante el Pueblonuevo por la vía rápida para imponerse 2-0 en casa en un choque que se decantó a favor de los caputbovenses en la primera media hora de encuentro. Los goles de Mina y Malango fueron suficientes para ganar el partido. Los de Fidel Caballero son sextos con 45 puntos. El Pueblonuevo es colista del campeonato a cuatro de la salvación.

Villanovense 3-Montijo 1

Buen partido del Villanovense para ganar por 3-1 en casa al Montijo. Los de Richi Tapia vencieron gracias a los goles de Óscar Muñoz en la primera parte y los de Berly y Piti en la segunda. El tanto del Montijo lo hizo Banao a la salida de un córner en la segunda mitad. El Villanovense sigue lejos del ‘play off’ en la séptima posición con 41 puntos. El Montijo es undécimo con 33 puntos.

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Gévora 3-Santa Amalia 0

El Gévora se impuso con contundencia por 3-0 al Santa Amalia en un choque que se empezó a decantar a favor de los pacenses con un gol en propia puerta de los amalienses. Bachuri y Juanito Monroy hicieron los otros dos tantos. El Gévora deja el descenso a una distancia de seis puntos.