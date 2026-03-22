El Grupo López Bolaños levanta su tercer título de campeón de la Copa de Extremadura

8 - GRUPO LÓPEZ BOLAÑOS: Aarón, Manu, Román, Apa y Tato-cinco inicial- Jesús Flecha, Yeray, Fede, Luismi, Ricardo, Angel, Alex y Nene. 2 - BAMBATAM RENA: Fabián, Israel, Yony, Oscar y Abel -cinco inicial- Moli, Reseco, Jesús Búrdalo, Juan, Hugo, Izan, Carlitos, Bombita y Raúl. GOLES: 1-0, min. 7: Manu. 2-0, min. 10: Tato. 3-0, min. 18: Apa. 4-0, min, 24: Alex. 5-0, min, 29: Manu. 5-1, min, 30: Isra. 6-1, min, 32: Manu. 7-1, min 33:Apa. 8-1, min. 34: Manu. 8-2, min. 35: Jesús Búrdalo. ÁRBITRO: Santiago Lomo y Jorge Gómez, arbitra auxiliar: Laura Corbacho. Tarjeta roja a Oscar de Rena (min. 6). INCIDENCIAS: Pabellón Municipal de Almaraz.

El título de ‘Rey de Copas’ ya tiene nuevo dueño en el fútbol sala extremeño. El Grupo López Bolaños ganó la final de la XII Copa de Extremadura, por primera vez con la denominación Copa King Long. Fue la quinta final consecutiva del equipo de Fuente del Maestre en las que ha logrado tres títulos (2023 ante San José, 2024 contra Talayuela y 2026 frente a Rena), igualando en esa cifra al Jerez, y dos subcampeonatos (2022 frente a Cáceres y 2025 contra San José).

La calidad de una plantilla que compite en Segunda B por repetir al menos fase de ascenso a Segunda División se impuso al líder del grupo extremeño de Tercera División. Rena siempre fue a remolque en el resultado, aunque nunca dejó de intentarlo, pero la superioridad del equipo de Fuente del Maestre se reflejó en el resultado final.

Al descanso, ventaja 3-0

Claro resultado en la primera parte, aunque fue más igualada que lo que indica el 3-0 favorable al equipo de Fuente del Maestre con el que se llegó al intermedio. Comenzó fuerte el Grupo López Bolaños y se adelantó en superioridad en el minuto 7. Manu aprovechó que el Bambatam Rena sufrió la expulsión de Oscar. En el minuto 10 Tato culminó una contra para hacer el 2-0 y en el 18 Apa, en virtuosa acción individual, hizo el 3-0. El cuadro renero tuvo sus opciones de abrir su marcador, pero no fue capaz pese a igualar las fuerzas. Lo peor del primer periodo fue la lesión Aarón, guardameta del López Bolaños.

Tras la reanudación, lejos de reducirse las distancias en el claro marcador, estas se fueron ampliando. Alex y Manu llevaron el resultado al 5-0 cumplidos tres cuartos de partido. Isra dio alas a Rena con su gol para dar paso a un frenético intercambio anotador siempre con clara ventaja para los fontaneses. Manu anotó cuatro de los goles del campeón y su gran partido le sirvió para recibir un galardón especial en la entrega de trofeos.

En presencia del presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Sergio Merchán, del alcalde de Almaraz, Juan Antonio Diaz, y otras autoridades se realizó la entrega de trofeos con la que se cerraba un completo fin de semana de fútbol sala en el pabellón almaraceño, que ha registrado una gran afluencia de aficionados, tanto durante las semifinales del sábado como la final del domingo.