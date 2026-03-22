Jorge Campillo se queda a las puertas del triunfo en China

El cacereño Jorge Campillo se quedó a las puertas de la victoria en el Hainan Classic, en China, donde firmó una brillante segunda plaza tras un pulso hasta el último hoyo con el estadounidense Jordan Gumberg. El extremeño acabó con 18 golpes bajo par, solo uno menos que el ganador, y selló una actuación de mucho nivel que vuelve a situarle entre los nombres destacados del DP World Tour. Mantuvo sus opciones de victoria hasta el final en Mission Hills, en la isla china de Hainan.

La jornada definitiva fue un intercambio continuo de golpes y alternativas. Los dos líderes arrancaron con birdie y Campillo llegó incluso a ponerse por delante en algunos momentos del recorrido, pero dos bogeys seguidos en el 9 y el 10 frenaron parte de su impulso. Aun así, el extremeño reaccionó con birdies en el 12 y el 13 para volver a engancharse de lleno a la pelea por el título y entrar en los últimos hoyos con opciones reales de levantar el trofeo.

Subida en el circuito

En el tramo final, ni Campillo ni Gumberg encontraron acierto suficiente en los greenes para romper del todo el duelo. El estadounidense terminó cerrando su vuelta con solvencia y aseguró el triunfo con 19 bajo par, mientras que el cacereño se quedó en -18 después de que su putt de birdie en el 18 no quisiera entrar. La diferencia mínima explica bien lo igualada que fue la batalla durante todo el domingo.

Más allá de haberse quedado a un paso de su cuarta victoria en el circuito, el torneo deja una recompensa importante para Campillo en la clasificación general. Gracias a este segundo puesto, el golfista extremeño se coloca 36º en la Race to Dubai, con 282,72 puntos en ocho torneos disputados esta temporada, una posición que refuerza su buen arranque de curso y le consolida en la zona media-alta del circuito europeo.