El Mérida mejora volviendo al origen

Un auténtico «partidazo» fue el que se vivió el pasado viernes en Lezama entre el Bilbao Athletic y el Mérida. Así lo definió Fran Beltrán al término del encuentro.

Después del mal partido de la semana anterior, el conjunto emeritense afrontaba una reválida importante ante el filial vasco, uno de los equipos más peligrosos del grupo. Además, los precedentes lejos de casa y los dos últimos encuentros invitaban a pensar en un resultado negativo que complicara seriamente el objetivo final del equipo. Sin embargo, lo que se vio fue a un Mérida reconocible en su mejor versión: intenso en la presión alta, incisivo con balón y fresco físicamente, al menos durante los primeros 75 minutos.

El Mérida recupera su mejor versión en Lezama

En el plano táctico, Beltrán dejó a un lado la idea de jugar con dos delanteros y apostó por Sofiane, a quien ahora se le ve más entonado que a Hallsson. Por detrás, dispuso una línea de tres con Areso en la derecha, Chiqui en la izquierda y Beneit por dentro. En este sentido, la principal sorpresa fue la suplencia de Doncel, seguramente por una cuestión de carga física tras su lesión. Gio Almeida regresó a la zona ancha y volvió a demostrar que es un futbolista indispensable en este equipo. También Jacobo Martín completó todo el partido en el lateral derecho, pese a que el técnico había señalado en la previa que estaba para una hora. El lateral tuvo que medirse al jugador más peligroso del conjunto local y fue creciendo paulatinamente, aunque terminó el choque con evidentes signos de cansancio.

El Mérida volvió a ofrecer una gran versión colectiva, aunque también hubo actuaciones destacadas a nivel individual, como las de Chiqui y Martín Solar, que una semana antes habían firmado probablemente sus peores partidos con la camiseta romana y en Lezama recuperaron su mejor nivel.

Fran Beltrán destaca la competitividad del Mérida ante el Bilbao Athletic

Fran Beltrán, que ya ha cumplido sus dos partidos de sanción, analizó el choque señalando que «ha habido momentos en los que hemos tenido que defender compactos, y hemos defendido bien, y momentos en los que hemos podido presionar, hemos robado y hemos tenido opciones».

Tras una primera parte igualada, en la que se adelantaron los locales poco antes de la media hora gracias a una genialidad de Gift, y en la que Pareja igualó diez minutos después con un gran cabezazo tras una falta lateral magníficamente botada por Chiqui, el técnico romano destacó sobre todo los primeros 20 minutos de la segunda mitad, «en los que hemos sido claramente mejores que ellos».

También admitió que «ha habido tres o cuatro en las que nos han corrido con Gift, como está haciendo a todos los equipos, porque tiene una capacidad espectacular. Hemos sido competitivos, sobre todo los primeros setenta y cinco minutos, y ellos han acabado mejor que nosotros». De hecho, entre Adrián Csenterics y el palo salvaron el punto tras dos internadas del delantero vasco en el tramo final.

El preparador subrayó además la importancia del encuentro: «Porque si hubiéramos perdido, era como con el Tenerife y el Celta, que seguramente te impedía llegar a ese buen momento que tendremos seguro a lo largo de las nueve jornadas que restan».

Por ese motivo, quiso también poner en valor la presencia de aficionados en la grada: «La afición es un espectáculo. Después de un partido malísimo la semana pasada, la gente se desplaza, nos ayuda, sentimos la energía. Este punto y, sobre todo, esta entrega va por ellos».

La siguiente cita será el sábado a partir de las 18.30 horas, recibiendo al Racing de Ferrol. Será, en palabras del propio Beltrán, «otro partidazo contra otro rival directo. Estoy convencido de que la afición va a cumplir y ahora vamos a trabajar para cumplir nosotros».