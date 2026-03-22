Mundiales de atletismo
Mohamed Attaoui se cuelga el bronce en los 800 metros
El cántabro llegó por detrás del belga Eliott Crestan y del estadounidense Cooper Lutkenhaus, que a sus 17 años y 93 días se convirtió en el medallista más joven en la historia de los Campeonatos del Mundo bajo techo
EFE
Madrid
El cántabro Mohamed Attaoui prolongó la fiesta española en el mediofondo en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras sumar al oro que logró Mariano García en los 1.500 metros una medalla de bronce en la final de los 800 metros.
Attaoui, que firmó un tiempo de 1:44.66 minutos, se quedó a 28 centésimas del belga Eliott Crestan que logró la medalla de plata con un crono de 1:44.38.
Más lejos quedó el de Torrelavega del estadounidense Cooper Lutkenhaus, que a sus 17 años y 93 días se convirtió en el medallista más joven en la historia de los Campeonatos del Mundo bajo techo, tras imponerse con un crono de 1:44.24 minutos.
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