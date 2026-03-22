Nairo Quintana anuncia su retirada del ciclismo: "Esto no es un final, es un comienzo"

El mundo del ciclismo se prepara para despedir a uno de sus corredores más icónicos de los últimos tiempos. Este domingo, desde el Hotel S’Agaró, Nairo Quintana (Tunja, 1990) se encargó de confirmar lo que se había convertido en un secreto a voces a lo largo de los últimos días: su retirada del mundo de las dos ruedas.

"Esta es una cita importante para mí, para mi familia y para mi país, para los que han estado a mi lado porque hoy he venido a contarles que esta será la úlyima temporada que hago como ciclista profesional", comenzó diciendo el corredor. "(La Volta) No será mi última carrera como profesional, así que cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile", continuó, afirmando que lo anuncia ya para poder disfrutarlo con los aficionados y con aquellos que han estado a su lado.

Después leyó una carta titulada "Un nuevo comienzo". "Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi historia. Desde ese niño que creció entre las montañas en Boyacá, donde la vida no era fácil pero sí llena de sueños. Un niño que no tenía todo pero tenía algo más fuerte, las ganas de salir adelante", comenzaba emocionado, recordando sus inicios con la bicicleta que "poco a poco se fue convirtiendo en mi compañera de vida".

"En 2012 llegó una oportunidad que cambió todo, Movistar Team confió en mi. No era solo un fichaje, era el comienzo de un sueño, un sueño más grande de lo que jamás imaginé", afirmó.

A pesar del temprano anuncio, el adiós de Nairo Quintana no será inmediato. El corredor del Movistar Team tiene previsto cumplir su calendario de cara a 2026, que le llevará a competir en la Volta Ciclista a Catalunya a partir del lunes 23 de marzo y que probablemente le conceda un último baile en la Vuelta Ciclista a España, competición en la que se coronó hace una década.

Un ciclista de leyenda

La carrera de Nairo Quintana es un ejemplo de superación y resiliencia. A lo largo de sus cerca de 20 años de actividad, el 'Cóndor de Cómbita' se ha erigido como uno de los grandes nombres dentro del pelotón y una de las primeras leyendas del ciclismo en América Latina, convirtiéndose en uno de los pioneros de una generación que lleva años celebrando grandes logros.

Con 51 victorias como profesional y la posibilidad de ampliar este registro hasta final de año, Nairo Quintana ha dejado huella en algunas de las carreras más prestigiosas del calendario ciclista. la Tirreno-Adriático, la Itzulia, el Tour de Romandia o la Volta Ciclista a Catalunya son algunas de las victorias que relucen en el palmarés del colombiano, aunque su gran impacto tuvo lugar en las Grandes Vueltas.

En 2014, Nairo Quintana llegó a Roma vestido de rosa, convirtiéndose en el primer latinoamericano en conquistar el Giro de Italia. Dos años después, el colombiano brilló en la Vuelta a España, arrebatándole la victoria a toda una autoridad dentro del pelotón como Chris Froome.

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La única asignatura pendiente de Nairo en las carreras de tres semanas fue la conquista del Tour de Francia, aunque acarició este sueño en dos ocasiones. El colombiano se colgó la medalla de plata en 2013 sólo por detrás de Chris Froome, mientras que en 2016 completó el podio en la que sería la antesala de su conquista de la Vuelta a España