Ángel Santos y David Sánchez vuelven al podio en Mallorca y refuerzan su liderato

Ángel Santos y David Sánchez firmaron un nuevo podio en el Eco Rallye Mallorca–Inca Ciutat, segunda prueba del Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA), al terminar en tercera posición tras una carrera muy competida en la categoría de híbridos enchufables. La dupla extremeña, al volante de un Toyota RAV4 Plug In del equipo oficial Toyota Kobe Motor, volvió a mostrar su competitividad y mantiene además el liderato por equipos y por marcas.

“Aunque el resultado no es el que esperábamos, estamos contentos con los avances que vamos haciendo juntos, en donde los tiempos en los tramos en medias ya van siendo muy competitivos. Ahora nos toca entrenar los hitos y las viñetas para poder pelear las victorias finales en las pruebas”, destacó Ángel Santos tras la cita balear. El piloto extremeño también subrayó el atractivo de los tramos mallorquines y agradeció el reconocimiento recibido por la organización.

La prueba comenzó de forma muy prometedora para Santos y Sánchez, que se impusieron en el primer tramo con el mejor tiempo absoluto entre todas las categorías del campeonato y llegaron a liderar la prueba hasta el tercer sector. Sin embargo, el cuarto tramo, disputado en la disciplina de hitos, penalizó a la pareja extremeña en una especialidad en la que todavía están en fase de adaptación conjunta.

Reacción tras el reagrupamiento

Lejos de venirse abajo, el equipo reaccionó en la segunda parte del rally. Tras el reagrupamiento en Andratx, los extremeños volvieron a imponerse en el quinto tramo y se colocaron segundos en la general al término de la etapa vespertina. Ya en la fase nocturna, rozaron además la victoria en el TR+, donde se quedaron a solo 0,4 segundos del mejor registro.

La recta final no estuvo exenta de dificultades. Una indisposición del copiloto en el octavo tramo acabó apartando a Santos y Sánchez de la pelea por la victoria, aunque finalmente sellaron una meritoria tercera plaza que les permite seguir bien situados en la clasificación general.

Trofeo Tramuntana

Más allá del resultado deportivo, el fin de semana dejó otra nota destacada para Ángel Santos, que recibió el trofeo Serra de Tramuntana, una distinción concedida por la organización y vinculada a la promoción y conservación de este paraje mallorquín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tras la prueba balear, Ángel Santos ocupa la tercera posición de la clasificación general y aparcará temporalmente los eco rallyes hasta después del verano para centrarse en su debut en velocidad con el Ligier JS2 R de Chefo Sport by PetroGold, previsto del 15 al 17 de mayo en el Autódromo do Algarve, en Portugal.