El Cacereño, obligado a resistir

El Cacereño ya no está en ese punto de la temporada en el que puede permitirse interpretar demasiado. A estas alturas, cada partido le deja una doble lectura. El empate del domingo ante el Real Avilés Industrial confirmó esa idea. El conjunto verde sigue con vida en la pelea por la permanencia, pero también deja escapar una ocasión de recortar más terreno en una jornada en la que casi nadie avanzó.

Ese es el paisaje en el que Julio Cobos sitúa a los suyos. No habla de cuentas a medio plazo ni de escenarios idealizados. Habla del siguiente partido, de la necesidad de ganar y de un equipo que, a su juicio, tendrá que pelear hasta el final. El técnico no escondió tras el 1-1 en Avilés que el Cacereño se marchó con la sensación de haber podido sacar algo más. El gol de Nico Conesa había puesto el encuentro donde quería el cuadro extremeño, pero en la segunda mitad faltó manejar mejor el ritmo del partido, enfriar los arreones del rival y elegir con más claridad en algunos contragolpes.

Cobos lo resumió con una frase que retrata bien el estado de ánimo con el que regresó el equipo: «Te vas con la sensación de que has podido sacar algo más, aunque también hemos podido perder». El entrenador entendió que el Cacereño compitió bien durante muchos minutos, sobre todo en defensa, donde apenas concedió en la primera parte, pero insistió en que al equipo le faltó algo más con balón para aprovechar mejor sus momentos. «Nos ha faltado elegir mejor el último pase», explicó al analizar un encuentro que por fases tuvo el guion que quería el conjunto verde.

El Lugo llega a Cáceres con cambio en el banquillo

La segunda parte cambió el tono del choque. El Avilés dio un paso adelante, el partido se abrió y el Cacereño tuvo más problemas para llevarlo hacia el terreno que le convenía. Ahí Cobos puso el acento en una cuestión que considera decisiva en este tramo del campeonato: la gestión. «Nos ha faltado gestionar mejor sus arreones, bajar más el ritmo y llevar el partido a lo que nosotros queríamos», señaló. No era solo una cuestión táctica, sino también de madurez competitiva en un escenario en el que cada detalle empieza a pesar más.

Ese aprendizaje cobra ahora más importancia porque el margen se estrecha y el siguiente compromiso vuelve a situar al Cacereño ante una exigencia alta. El domingo, a las 21.00 horas, el equipo recibirá en el Príncipe Felipe al Lugo, que llegará además con novedad en el banquillo. El club gallego anunció este domingo la salida de Yago Iglesias. De manera interina, Álex Ortiz asumirá la dirección del conjunto lucense.

El relevo abre un pequeño territorio de incertidumbre en un rival que, pese a ese movimiento, continúa mirando hacia arriba. El Lugo está a solo un punto de la zona noble y sigue metido en la pelea por los puestos altos, de modo que aterrizará en Cáceres con una mezcla de necesidad y reacción. Cobos, sin embargo, rebajó el valor del contexto externo. «A estas alturas da igual quién venga», afirmó. En su lectura, el peso de la situación propia es mayor que cualquier otro matiz. «Nosotros estamos muy necesitados y creo que nuestra necesidad es mayor que la suya», añadió.

No hay, en todo caso, espacio para grandes cálculos. Cobos no quiso entrar en proyecciones sobre cuántos puntos harán falta ni en cuentas que desvíen la atención. «La cuenta es el siguiente partido», zanjó. Su mensaje dibuja una permanencia de resistencia, seguramente larga, sin escapatorias rápidas y con la obligación de mantenerse entero cada semana.