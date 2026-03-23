Los duelos aplazados dan el liderato de la Tercera de fútbol sala al Torrecillas

El fin de semana de Copa de Extremadura tuvo también consecuencias en la clasificación de liga del grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala. Se recuperaron algunos de los partidos que estaban aplazados de jornadas anteriores, pero no los que incluían a equipos que disputaron la fase final copera. Así que hubo cambio de líder, dada la igualdad en la zona alta, y el club de Torrecillas de la Tiesa volvió al primer puesto desbancando al de Rena.

De esta forma, el Bambatam Rena perdió el liderato sin jugar liga. En la XII Copa de Extremadura King Long fue derrotado por el Grupo López Bolaños (8-2) en la final disputada el domingo en Almaraz. El suyo fue uno de los tres partidos de la jornada 20 que se recuperarán en Semana Santa. En concreto, el 2 de abril se jugará el Casar-Arroyo Ferroluz (12.00) y el 4 están previstos los enfrentamientos Buhersa Fyerpa Talayuela-Colegio San José y Bambatam Rena-Jarandilla.

De esta jornada aplazada en su día por las inclemencias meteorológicas ya se había recuperado un partido una semana antes: Castañar de Ibor 2-Fex Multiseguros Navalmoral 4.

Además, el pasado viernes se jugó el Cáceres Universidad 3-Burguillos del Cerro 6. Goles locales de Fernando, Jairo y Pablo y visitantes de Lobato 2, Juan Luis, Giraldo, Romero y Hugo. Los tres puntos certifican la permanencia casi definitiva del equipo burguillano.

El sábado se jugó el Villagarcía 2-Badajoz GV Energía ACV 7. Tantos locales de Sergio y Jesús y visitantes de Joaqui 2, Nene 2, Aga, Javi Correa y Pintado. El resultado no varía la situación de ambos rivales en el trío de descenso, antepenúltimo y último, respectivamente.

El domingo se disputaron otros dos enfrentamientos. Torrecillas 6-Ciudad de Almendralejo 5. Igualado duelo con emocionante minuto final y tres puntos que sirven para que los torrecillanos vuelvan al primer puesto. Goles del equipo ganador de Alex 2, Roberto 2, Miguel Ángel y Maikel y del perdedor de Pedro 2, Alejandro, Antonio y Sergio. Y Granja 2-Alfar Salvatierra 1. Sin goles al descanso, en la segunda mitad se adelantaron los visitantes con tanto de Juan Diaz y remontaron los locales con el acierto de Jesús Pila y Alex.

Por otro lado, también en la mañana del domingo se recuperó un partido aplazado en la jornada 21: Colegio San José 4-Villagarcía 1. Goles locales de Rober 2, Sergio y Dani del Sol y visitante de Juan. Resultado importante para el equipo cacereño porque la lucha por las cuatro primeras plazas, que dan derecho a jugar por un puesto de ascenso a Segunda B, está realmente igualada.

Así queda la zona alta de Tercera

A falta de cinco jornadas, Torrecillas tiene 52 puntos, Bambatam Rena 50 y colegio San José 47 (ambos con un partido menos), Fex Multiseguros Navalmoral también tiene 47 y 44 Jarandilla (a su vez con un partido menos). No lejos está Ciudad de Almendralejo, quinto con 41.

Este próximo fin de semana, en la jornada 26, Torrecillas visita Villagarcía de la Torre y se enfrentan entre si los cuatro equipos que le preceden en la tabla: San José-Jarandilla y Rena-Navalmoral.