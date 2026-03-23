Entradas a 10 euros para otra final anticipada para el Extremadura

Quedan seis partidos y son seis finales para el Extremadura en el grupo cuarto de Segunda Federación. Los azulgranas han vuelto a salirse de posiciones de playoff tras la jornada del fin de semana, a pesar de que el empate 1-1 ante el Estepona se consideró como bueno para los de David Rocha en un campo complicado. Sin embargo, los de arriba no fallan y las victorias de Xerez, Recreativo de Huelva, Minera o UCAM Murcia ponen todavía más cara la plaza de playoff y, más aún, el primer puesto que da derecho al ascenso directo.

El domingo 29 de marzo, a las 17.00 horas, el Extremadura tiene otra final anticipada ante la Deportivo Minera. Los murcianos son ahora segundos clasificados con 50 puntos, tres por encima del Extremaura. No obstante, un triunfo de los de Almendralejo en el Francisco de la Hera valdría por cuatro puntos, ya que además de igualar a puntos a la Minera, la sobrepasaría por ganarle el golaveraje particular. Sin duda, un partido que es mucho más que tres puntos.

Para fomentar el mejor ambiente posible en el estadio Francisco de la Hera, el Extremadura ha lanzado una venta masiva de entradas al precio de 10 euros en cualquier parte del campo. Es decir, la entrada valdrá 10 euros, te sientes donde te sientes. El objetivo no es otro que ofrecer precios populares para partidos trascendentales como el del domingo. Teniendo en cuenta que el fin de semana llega cargado con la Feria del Vino y la entrada de la Semana Santa, se espera un enorme ambiente de fútbol el domingo en Almendralejo.

Zarfino, duda

El Extremadura tendrá la duda de Gio Zarfino para medirse a la Minera. El centrocampista uruguayo se marchó lesionado a los diez minutos de juego en el partido ante el Estepona. Arrastraba ya molestias musculares que se han transformado en una pequeña lesión. Queda por saber si es lo suficientemente importante como para perderse este partido.

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En el plano positivo están las recuperaciones de Rober Correa y Marco Manchón, que apuntan a la convocatoria. También la vuelta de Luis Nicolás, tras sanción; y la incorporación ya efectiva de Óscar Pinchi, que se presenta este miércoles y estará listo para debutar el domingo.