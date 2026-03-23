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Fernando Méndez y Remedios Mendoza mandan en el duatlón de Llerena

El III Duatlón Villa de Llerena abrió el circuito pacense con buen nivel, un recorrido exigente y gran ambiente en la jornada inaugural

Remedios Mendoza en el momento de cruzar la meta en primera posición.

Remedios Mendoza en el momento de cruzar la meta en primera posición. / Cedida

Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

Llerena abrió este domingo el Circuito de Duatlón y Triatlón de la Diputación de Badajoz con una puesta en escena a la altura de las expectativas. El III Duatlón Villa de Llerena inauguró el calendario con buena participación, nivel competitivo y un recorrido exigente que volvió a poner a prueba la resistencia y la estrategia de los deportistas.

La prueba arrancó desde la Plaza de Toros Auditorio de Llerena, en una mañana marcada por el gran ambiente y la respuesta del público. Desde los primeros metros quedó claro que la cita no iba a dar tregua, con una carrera muy abierta y diferencias mínimas en los compases iniciales.

Méndez rompe la carrera sobre la bicicleta

En categoría masculina, Fernando Méndez fue el más fuerte y se llevó la victoria con un tiempo de 54:05. El vigente campeón del circuito volvió a exhibir autoridad, sobre todo en el segmento ciclista, donde logró abrir una ventaja decisiva para encarrilar el triunfo.

Por detrás, José María Castelló fue segundo con 54:54 tras mantenerse en la pelea hasta el tramo final, mientras que Álvaro Gómez cerró el podio con 56:42 después de una actuación muy regular durante toda la competición.

La igualdad marcó especialmente el primer segmento a pie, con varios aspirantes moviéndose en registros muy parecidos. Pero fue el paso por la bicicleta el que terminó de romper la carrera y seleccionar al grupo de cabeza antes del último esfuerzo a pie, donde quedaron definidas las posiciones finales.

Mendoza domina de principio a fin

En categoría femenina, la victoria fue para Remedios Mendoza, que dominó la prueba con claridad y paró el cronómetro en 1:05:54. La duatleta extremeña, campeona de España de duatlón cros en 2021, impuso su ritmo desde el inicio y completó una actuación muy sólida en los tres segmentos, sin dar opciones a sus rivales.

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Más allá de los nombres propios, la jornada dejó un buen nivel en todas las categorías y confirmó el crecimiento de un circuito que volverá a recorrer distintos municipios de la provincia a lo largo de la temporada. Con esta cita, Llerena refuerza su papel como uno de los escenarios destacados del duatlón extremeño, en una mañana que combinó competición, espectáculo y una notable presencia de aficionados.

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